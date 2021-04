Gentofte Kommune vil have alle borgere til at motionere mere.

Kommune vil have alle til at bevæge sig en time om dagen

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et opgaveudvalgs anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune kan få flere til at bevæge sig

Villabyerne - 28. april 2021

Alle i Gentofte skal bevæge sig en time om dagen. Så klar er målsætningen fra kommunalbestyrelsen, der nu har vedtaget, hvordan visionen skal føres ud i livet.

Det er et opgaveudvalg, der er kommet med anbefalinger.

Brigitta Rick, medlem af kommunalbestyrelsen (SF) og formand for opgaveudvalget 'En times motion om dagen' fortæller:

"De mange kompetencer i opgaveudvalget har været et godt grundlag for at identificere anbefalingerne til, hvor vi kan få flere til at bevæge sig mere. Bevægelse hele livet er vigtigt for ens trivsel. Fysisk aktivitet, idræt og motion skaber stærke fællesskaber og sociale relationer, overskud og energi til hverdagen. Ingen må være i tvivl om, at bevægelse og motion er en vigtig del af vores fysiske og psykiske velbefindende," siger hun.

Også Lisbeth Blak-Lunddahl, der har været et af udvalgets menige medlemmer stemmer i.

"Samfundet er i stigende grad indrettet til inaktivitet. Det er en udfordring for os alle, fordi både vores krop og mentale tilstand er skabt til at være i bevægelse, både rent fysiologisk og i forhold til at skabe energi, smil og overskud i hverdagen. Når vi ikke bevæger os nok, øger vi risikoen for en lang række fysiske og mentale sygdomme, og vi mindsker antallet af gode leveår. Derfor er det så vigtigt, at vi alle bevæger os mindst en time om dagen og husker, at vi ikke kan sætte på konto - vi skal se det at bevæge os som en helt naturlig del af hverdagen," siger hun i en pressemeddelelse.

På den baggrund har opgaveudvalget udarbejdet anbefalinger for, hvad kommunen kan gøre for at skabe gode rammer og motivere flere til at bevæge sig mere. Anbefalingerne består af følgende tre pejlemærker:

Bevæg dig - hver dag Gode bevægelsesvaner kan integreres i hverdagens aktiviteter. Det er meget nemmere end at kræve mere tid i en i forvejen travl kalender. Med enkle ændringer kan man gøre de aktiviteter, man allerede gør i løbet af dagen mere aktive, f.eks. gennem aktiv transport, rengøring, gåture med hunden og leg med børnene.

Bevæg dig - med andre For mange er det sjovere at bevæge sig, når det er sammen med andre. Det kan være med til at holde motivationen oppe. Der findes mange forskellige motionstilbud i Gentofte Kommune, hvor man kan bevæge sig sammen med andre.

Bevæg dig - i byen Flere og flere dyrker motion udendørs, og der er mange gode muligheder for motion og bevægelse i byens rum. Man kan gå ture, løbe, cykle eller bruge de mange faciliteter rundt omkring i kommunen til at bevæge sig.

Pejlemærkerne skal bruges til at prioritere kommunens indsatser fremover, siger Lisbeth Blak-Lunddahl.

"Hvis vi skal motivere alle borgere til at bevæge sig mere, skal vi tænke bevægelse ind alle de steder, hvor man kan. Derfor skal vi også tænke foreningsliv, organisationer og den enkelte borger ind i løsningerne. Vi skal samarbejde bredt, tænke innovativt og afprøve nyt," siger hun.

Og det skal ske i samspil med konklusioner fra et andet opgaveudvalg, der ser på byens rum, pointerer Brigitta Rick.

I første omgang vil indsatserne have særligt fokus på unge, småbørnsforældre og seniorer. Man kan læse mere på gentofte.dk/entimesmotion

