Der er fortsat mange børn i Gentoftes institutioner. Kommunen opfordrer til, at forældre henter deres børn tidligere. Billedet her er et arkivfoto. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kommune opfordrer: Giv børnene kortere dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune opfordrer: Giv børnene kortere dage

Gentofte Kommune henstiller til, at forældre afleverer børnene senere og henter tidligere, så der ikke er travlt i ydertimerne. Institutioner med mange børn kan desuden få hjælp af ekstra personale

Villabyerne - 20. januar 2021 kl. 05:56 Kontakt redaktionen

På baggrund af Mone la Cours beretning har Villabyerne stillet følgende spørgsmål til Gentofte Kommune. Dagtilbudschef Sanne Nielsen svarer.

Hvilke retningslinjer og coronarestriktioner gælder i Gentofte Kommune på dagtilbudsområdet? Kan I overholde dem, som det ser ud nu?

"Som i landets øvrige kommuner er vores dagtilbud fortsat åbne, da myndighederne ikke vurderer, at smitten er drevet af de mindste børn. Men som det fremgår af de nyeste anbefalinger, så skal dagene bl.a. tilrettelægges, så børnene - så vidt det er muligt - er inddelt i mindre, faste grupper."

Både Mone la Cour og BUPL melder om store udfordringer med at holde børnene i små grupper om morgenen og sen eftermiddag. Hvad vil I gøre for at løse de udfordringer?

"Vi har i Gentofte videregivet opfordringen fra regeringen om, at forældre, der har mulighed for det, holder deres børn hjemme fra dagtilbud. Vi henstiller desuden til, at man giver børnene lidt kortere dage og primært bruger dagtilbud mellem kl. 8.30 og 15.30. Når institutionerne skal bruge færre medarbejdere til at bemande ydertimerne, er der alt andet lige bedre mulighed for at opdele børnene i mindre grupper hele dagen. I øjeblikket er fremmødet generelt på ca. 75 procent i vores dagtilbud."

Mone la Cour fortæller, at hun og kollegerne er utrygge ved at gå på arbejde og frygter at blive smittet med corona. Kan Gentofte Kommune gøre mere for at øge personalets tryghed? Hun savner også både bedre kommunikation og mere anerkendelse. Hvad kan Gentofte Kommune gøre for, at pædagogerne føler sig mere hørt og bedre anerkendt?

"Der er mulighed for ekstra personale til de institutioner, hvor der fortsat er et højt fremmøde af børn, eller hvor der er mange børn i ydertimerne. Alle institutioner får i forvejen ekstra ressourcer til rengøring og hygiejne, og der er endnu mere rengøringshjælp på vej, så vi i endnu højere grad kan aflaste medarbejderne. Vi har naturligvis forståelse for, at mange - også hos os i Gentofte - lige nu synes, det er en udfordrende tid, og vi sætter umådelig stor pris på de mange medarbejdere i vores dagtilbud, som bidrager til at skabe en god og tryg hverdag for de mindste børn. Vi gør os meget umage med at have en tæt dialog mellem ledere, medarbejdere og forældre og prøver at løse udfordringerne sammen, når de opstår. Heldigvis oplever vi på dagtilbudsområdet, at medarbejdere og ledere generelt er meget konstruktive og gode til i dialog at finde løsninger på de skiftende krav. "

Ikke muligt at skære i åbningstiden

Gentofte Kommune oplyser desuden følgende:

"Regeringens retningslinjer for at forebygge smittespredningen i daginstitutionerne i Danmark anbefaler, at børnene opdeles i mindre, faste grupper når muligt, men det fremgår også, at samling af børn på tværs af stuerne kan foregå, når det er nødvendigt. Som eksempel nævnes institutionernes ydertimerne.

Lovgivningen giver ikke mulighed for, at kommunerne generelt kan indføre en begrænsning af åbningstiden på institutionerne. Kommunen skal yde borgerne pasningsgaranti.

Kun i helt ekstraordinære tilfælde kan der laves en såkaldt dimensionering af konkrete institutioner efter en løbende, konkret og individuel vurdering - der kan f.eks. være tale om en begrænsning af åbningstiden fordi flere medarbejdere skal sendes hjem som følge af Covid 19.

Der er løbende dialog og kommunikation med institutionerne i forhold til Covid 19 situationen.

Der holdes løbende digitale møder med alle institutionsledere - ofte flere gange om ugen. Fællestillidsrepræsentanter fra de faglige organisationer deltager også i disse møder. Endvidere udsendes der løbende skriftlig information, som tillige tilgår alle ledere og fællestillidsrepræsentanterne.

Ved smitte sendes alle børn og medarbejdere hjem i isolation, der kan betegnes som nær kontakt til den positive. Test på 4. og 6. dag. Man må komme i institutionen hvis negativ test på 4. dagen eller hvis et barn ikke testes efter 7 dage uden symptomer. En smittet person må komme retur 48 timer efter de sidste symptomer. Dette er de retningslinjer, der gælder i hele Danmark.

Vi afventer fortsat oplysninger fra regeringen om indførelse af faste test i arbejdstiden til alle medarbejdere. Gentofte Kommune har ikke selv mulighed for at lave disse test." joachr