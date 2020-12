Er du allerede træt af dit juletræ, så tilbyder Gentofte Kommune at hente det sammen med dit haveaffald allerede den 23. eller 24. december i en sms, som flere læsere af Villabyerne har moret sig over.

Kommune med storslået tilbud: Henter haveaffald den 23. og tager gerne juletræet med

Flere lokale borgere har henvendt sig til Villabyerne, efter de har modtaget en sms-besked fra Gentofte Kommune, som de ikke kunne lade være med at trække på smilebåndet af.

Kommunens afdeling for Affald og Genbrug henter nemlig ikke bare normalt haveaffald den 23. og 24. december, nej, de tager også gerne juletræet med, skriver de i sms'en.

Selvom det da er et godt tilbud, så er det måske også lige tidligt nok for de fleste at skille sig af med juletræet allerede inden juleaften.

Når man har fået nok af sit juletræ, så kan man dog fortsat få det afhentet af Gentofte Kommune i forbindelse med afhentningen af haveaffald. Her understreger de, at man gerne må lade juletræsfoden (i træ) sidde på, men man skal huske at tage al pynten af.