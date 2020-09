Se billedserie Sune Lind Thomsen er kommet på, om ikke Finansloven, så i hvert fald det kommunale budget. Arkivfoto: Jesper Bjørn Larsen

Kommunal hjælp til Gentoftes biografer

Fremover vil både Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup modtage 500.000 kr. i driftsstøtte om året

Villabyerne - 18. september 2020

Oven på et på mange måder forsømt corona-forår kan direktørerne for Gentoftes to biografer glæde sig over en beslutning, som en enstemmig kommunalbestyrelse traf på sit seneste møde.

Politikerne besluttede nemlig at tildele driftsstøtte til både Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup, en støtte, der beløber sig til 500.000 kr. om året til dem hver.

Lige præcis det støttebeløb er maxgrænsen - i hvert fald, hvis man skal overholde EU's regler på området. De siger nemlig specifikt, at en offentlig driftsstøtte til biografer maksimalt må udgøre 1,5 millioner kr. over en treårig periode.

For Gentofte Kino er der ikke tale om en ny støtteordning, men da biografen blev overtaget af en ny ejer pr. 1. marts, så har biografen skullet søge om støtte på ny. Og Sune Lind Thomsen, som den nye ejer hedder, er lykkelig for håndsrækningen fra Gentofte Kommune.

"Det er fantastisk med en kommune, der støtter sine kulturinstitutioner. Pengene betyder, at vi ikke behøver kun at tænke kommercielt. Vi kan tage nogle initiativer, som er mere kunstnerisk funderet. Vi kan f.eks. spille de gode franske og tyske film, som folk måske ikke styrter ind for at se, men som stadig fortjener et publikum," siger biografdirektøren, som kun er glad for, at der er kommet en biograf mere tll Gentofte.

"I en tid, hvor flere og flere streamer, er det rigtig godt, at vi kan sikre et bredt udbud. Gentofte Kino har kun ét lærred, så vi kan ikke nå at vise alle de gode film," fastslår han.

Et kulturelt mødested Direktøren for MovieHouse Hellerup, den erfarne biografejer og filmproducent Michael Obel, hilser også - måske ikke så overraskende - nyheden om, at der er en check på vej fra rådhuset, velkommen.

"Jeg er meget lykkelig over, at Gentofte Kommune har besluttet også at støtte MovieHouse, således det nu er begge kommunens biografer, der bliver støttet. Vi arbejder hver dag på at give Gentoftes borgere en unik og lækker biografoplevelse, som de ikke kan finde magen til andre steder i landet. Vores mål har været at skabe et "forsamlingshus" for alle kommunens borgere, hvor man kan mødes for at se gode film og andre kulturtilbud efterfulgt af et glas vin eller en god cappuccino i vores café med udsigt til Øresund," siger han.

Han er lige som Sune Lind Thomsen kun glad for, at der er to biografer i Gentofte til at tage kampen op mod ikke alene Netflix og HBO, men også biograferne i København og Lyngby.

"MovieHouses fem sale sikrer, at vi sammen med Gentofte Kino kan sikre et bredt udbud af film i kommunen, så man ikke længere behøver at køre ud af kommunen for at se film. Og støtten på 500.000 kr. er med til at sikre, at MovieHouse kan fortsætte det høje ambitionsniveau ud i fremtiden," siger han.