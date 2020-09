Komikeren Geo støtter kræftsagen

Kræftens Bekæmpelse i Gentofte indbyder til gratis foredrag med komikeren Geo. Han fortæller med humor om det at være kræftpatient og samtidig holde fast i sig selv som far, mand og komiker. Om at få en benhård behandling og om at tro på, at man kommer godt ud på den anden side.