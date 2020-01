Kom til byttemarked på lørdag

”Det er alletiders at få ryddet ud i skuffer og skabe for derefter at se, at andre kan få glæde af tingene,” siger Julie.

Byttede to gange om året

Genbrugsideen er langt fra noget nyt i Julies familie. Da hun var barn, var det faktisk hendes mor, der lagde kimen til ideen.

”To gange om året blev der inviteret en masse damer hjem i stuen, og så sad de der i timer og byttede tøj for mindre symbolske beløb,” fortæller Julie.

”På byttemarkedet sørger vi for, at tøj, tasker, køkkenting, nips og andet ser indbydende ud på bordene, at ”varerne” ligger i de rigtige kategorier, og vi hjælper de besøgende med at finde rundt,” forklarer Julie.

Tove Pri er 72 år og Elisabeth Pri er 12 år. De bliver nemt begejstret for stemningen på byttemarkedet.

”Det bedste ved byttemarkedet er det hele,” siger de begge.

”Der kommer så mange forskellige typer mennesker. Én kommer for at gøre et godt fund, én for at få en sludder og en tredje for at komme af med noget, som bare stod og fyldte derhjemme”, siger Julie og tilføjer:

”Det er bare dejligt at vide, at når formiddagen er omme, så har hundredvis af ting skiftet ejermand, folk er kommet hjem med ting, de manglede eller bare faldt for, og vi har sparet miljøet for mange kilo affald.”

Tove, Julie og Elisabeth kan kun opfordre andre til at blive frivillig i genbrugens tjeneste.

”Man behøver ikke at have ramt pensionsalderen”, siger Julie med et glimt i øjet.