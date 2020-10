Kom på vandretur med Gentofte Kirke

Fredagsmøderne den første fredag i måneden er fortsat et fast tilbud i Gentofte Kirke.

Men de to næste vil foregå i det fri, hvor man tager bibelens ord og viden om kirkegården med på vandring.

Derefter går man ned ad Kirkebakken mod søen, rundt om søen med en afstikker til Brobæk Mose og slutter med en kop kaffe ved søen - neden for Fiskebakken.

Det er muligt at gå med et stykke og vende om, hvis turen rundt er for lang. jesl