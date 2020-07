Se billedserie Åke Sandö er pensionist gennem 21 år og passioneret, når det gælder om at sikre sine vilde orkideer i haven plads ved for eksempel at fjerne græs omkring dem. Foto: Gry Brøndum

Kom med på besøg i Åkes orkide-paradis

I Åke Sandøs have trives nordiske orkideer takket være nænsom pleje. For den sarte natur skal have en hjælpende hånd

Ved Nymosen hos Åke Sandö blomstrer nordiske orkideer med leopardprikkede blade og i lilla blomsterflor. Godt nok har Åke måttet sætte gåsehegn op mod de bombastiske mose-gæs, men foreløbig er orkideerne han selv har fremelsket gennem en årelang og kærlig indsats stadig i trivsel

"Jeg har altid været interesseret i naturen omkring mig," forklarer han, da Villabyerne en regnfuld formiddag gæster haven. "Både i dyr og planter."

"Hvordan hænger deres liv sammen? Og hvad er det for nogle vilkår de har for at leve og trives? Og hvad kan jeg gøre, for at få det til at ske?" siger Åke Sandö, der oplever at naturen er en enestående kilde til livsglæde:

"Synet af smuk natur gør dig bare glad og optimistisk som menneske," siger han: "Når noget ser smukt ud, smager godt og lyder godt, så får man et rigere liv."

Over os synger havesangeren sine korte fornøjede strofer: "Lidt ligesom en solsort bare i dur i stedet for mol." Den lille fugl munken melder sig også med sin sang. Engang var her rørsangere og nattergale også. Men dem har Åke ikke hørt længe.

Blomsterboom Luften er rig af væde, og vi går omkring i den fugtige græsplæne helt nede ved mosen, hvor orkideerne blomstrer, og det er ikke tilfældigt: "Da vi flyttede ind for 25 år siden, var her ingen," fortæller Åke Sandö:

"Hvis naturen ikke plejes, så er det altså kun de mest robuste og aggressive arter, der får lov til at være der" "Her kom et par parkbetjente fra kommunen og slog skvalderkålen ved mosekanten med en le, for denne her del af græsplænen lige ved kanten til Nymosen er faktisk kommunens område."

"Men det blev sparet væk, og så så jeg én plante og begyndte at luge lidt mere nænsomt rundt om den" siger han og peger på orkideen med de bittesmå karakteristiske næb i massevis. På dansk: En gøgeurt, fordi den flerårige plante kommer nogenlunde samtidig med gøgen i starten af sommeren:

"Jeg har jo ingen køer, så jeg sørgede for at tage græsset lidt væk rundt om den, så den fik plads og lys, og så var der seks af dem året efter, så 30 og nu er der over 300"

Og sådan fortsatte det, til i dag, hvor der er seks varianter af orkideer i haven: To af dem endda sjældne.

"Priklæbet gøgeurt er sjælden og sumphullæben er sjælden," fortæller Åke Sandö. Orkideerne er relativt hårdføre over for vejr og vind, det er først og fremmest jordbundsforholdene, der betyder noget for deres trivsel fortæller han:

"Orkideerne har ret strenge krav til, hvor de kan leve," fortæller Åke Sandö og udpeger blomsten hvid okseøje, som vi kender som en marguerit. "Den viser med sine hvide blomster, at jorden er rig på kalk," siger han: "Og det er lige noget for orkideen."

Testikler i rig jord En orkide har frø i fnugstørrelse, som spredes med vinden. Og de kræver en særlig jordbund for at kunne få fat, fortæller Åke Sandö:

"Dels skal den være kalkrig, men der skal også være særlige svampe i jorden, som frøet kan gå i symbiose med, så frøet næres og spirer i samspil med svampesporerne," fortæller Åke Sandø:

"Orkide kommer faktisk fra Orchis på græsk, hvilket betyder testikler," fortæller han og viser en lille planche han har med, hvor man kan se orkideens to knolde under jorden, der ganske rigtigt ligner mandens pung, om end den ene er mørk og lidt indskrumpet, mens den anden er hvid og hård:

"Den første er til næring for i år, og den næste er en slags madpakke til næste år," siger Åke Sandö og udlægger teksten fra kulturhistorien: "Man sagde, at de lidt for lystige nonner og munke i Middelalderen blev sat til at lægge sig på den første knold, hvis de ikke kunne styre sig. Det mentes at være lystdæmpende," fortæller Åke Sandö: "Omvendt kunne et barnløst par med ondt i samlivet tage den anden knold fra orkideens rod med sig i seng. Så ville der komme liv, hvis overtroen holdt vand," ler han.

Hvorfor er det lige dig at gå og passe de her planter så fint? Spørger jeg

"Jeg er nysgerrig. Kender man en plante, så kender man også området," svarer Åke entusiastisk og med stor seriøsitet: "Jeg slår planter op i min flora, hvis jeg ser én, jeg ikke kender. Og sådan har jeg det også med fugle," siger han.

Pensionist siden 1994 og medlem af Dansk Botanisk Forening. Beboer ved Nymosen siden 1973 og passioneret orkide-forkæmper med en have fuld af de danske gøgeurter. På et tidspunkt har Åke Sandö set en gøgeunge i en rørsangers rede. En kæmpe gøgeunge, der blev fodret af den lille rørsanger, hvis egne unger var vippet ud.

Beskyt de sensitive Åke Sandö viser mig en "Ægbladet fliglæbe". Han har sat den ind i en lille plastic kravlegård for at beskytte den mod de græssende gæs, der kan være voldsomme ved orkideerne.

Vi går også over en lille træbro og ser, hvad der gror i den mere sumpede del af mosen: Her står en priklæbet gøgeurt, og en skovgøgeurt, som har fået bladene trevlet af en gås: "Det er sørgeligt", siger Åke Sandö og rører ved de flossede blade.

Den sjældne sumphullæbe kommer først frem om en måned, men rundt om Gentofte Sø, hvor den var for en 5-6 år siden, er den helt væk nu:

"Sandsynligvis på grund af tilgroning," skønner Åke Sandö og klapser en myg: "Der er grænser for min naturbegejstring", siger han med et stort smil: "Og kommer der en flåt, så slår jeg altså også den ihjel."

Og det spænder på ingen måde ben for hans vigtigste budskab i forbindelse med naturen både i mosen og hans have og i det hele taget: For vild og utæmmet natur er ikke i sig selv rig, mener han:

"Det er meget moderne at lave naturskov, hvor naturen får lov at passe sig selv med døde træer og sådan. Men man skal huske, at hvis naturen ikke plejes, så er det altså kun de mest robuste og aggressive arter, der får lov til at være der. De mere følsomme skal vi nogle gange hjælpe med at give plads og mulighed for at trives," siger han, mens vi kaster et sidste blik på den duggede haves lilla midsommerflor.

Se Åkes orkideer live på Facebook

Gentoftes Grøn Guide Karen Stevnbak har sat fokus på haver med høj biodiversitet i Facebook-gruppen "Min bæredygtige Have". Søndag den 21. juni blev der sent live fra Åke Sandös orkideparadis ved Nymosen. Se med live eller efterfølgende, hvor videoen bliver tilgængelig for streaming. Der findes i dag 35 arter af orkideer, som alle er fredede.

