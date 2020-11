Kom med Villabyerne til forpremiere på 'Lille Sommerfugl'

Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster spiller hovedrollerne i filmen, som filmselskabet Snowglobe kalder "et hjertevarmt komediedrama".

Særvisning

Du har mulighed for at se filmen en hel uge før alle andre, når Villabyerne i samarbejde med Gentofte Kino arrangerer en særvisning af filmen torsdag den 26. november kl. 19.30. Arrangementet begynder med, at Villabyernes redaktør interviewer Søren Kragh-Jacobsen på scenen i cirka en halv time.