Kom med Villabyerne ind og se årets måske vigtigste film

Villabyerne og Gentofte Kino inviterer til en helt særlig aften, hvor du kan opleve Christopher Nolans 'Tenet'. Inden filmen kan du blive klogere på Nolan, som regnes for en af verdens bedste og mest originale instruktører, og du kan blive klogere på det helt særlige 70 mm-format, som Gentofte Kino som en af de eneste biografer i landet kan vise filmen i

Villabyerne - 21. august 2020 Af Jesper Bjørn Larsen

Sig navnet 'Tenet' til en filmelsker, og hans eller hendes blik vil begynde at flakke, stemmen bliver grødet, og blodet løber til ansigtet.

Der er næppe nogen anden film i 2020, der er imødeset med så stor spænding som Christopher Nolans 'Tenet', der får premiere i landets biografer 26. august.

Du kan se filmen på premieredagen sammen med din lokalavis til et helt særligt læserarrangement i Gentofte Kino. Arrangementet begynder kl. 20, hvor indholdsredaktør og filmanmelder på Go' Morgen Danmark TV2, Ann Lind Andersen, og 70mm-filmekspert Thomas Hauerslev, vil introducere filmen i samtale med Villabyernes redaktør. Kl. 20.30 begynder filmen.

Christopher Nolan har aldrig præsteret en dårlig film. På hans frygtindgydende cv står film som 'Memento', 'Insomnia', Batman-trilogien ('Batman Begins', 'The Dark Knight' og 'The Dark Knight Rises'), 'Inception', 'Interstellar' og senest 'Dunkirk', som vandt flere Oscar-statuetter.

Vises på 70 mm Gentofte Kino viser Christopher Nolans 'Tenet' på ægte 70mm-film, som den er tænkt og optaget til. Et format, som mange folk i filmbranchen har et lidenskabeligt forhold til.

"Gentofte Kino er den ene ud af kun to biografer (den anden er Imperial, red.) i hele landet, der fra den 26. august kan vise filmen i dette format. Det betyder med andre ord, at vi kan præsentere dig for verdens største filmformat og så endda med en film af en af tidens største instruktører," siger Sune Lind Thomsen, Gentofte Kinos direktør. Og han tilføjer:

"70 mm-formatet er det bedste analoge filmformat nogensinde med en helt enestående autenticitet i billedet. Det er et must for alle filmentusiaster at se filmen i dette format og helt unikt for publikum generelt at opleve formatet, der blev konstrueret i slutningen af 1950'erne."

Ved læserarrangementet skal vi derfor inden filmen nørde os lidt ned i det format, når Thomas Hauerslev, Danmarks førende ekspert inden for 70mm-film, vil fortælle, hvad der gør 70mm-formatet til noget helt særligt og hvad der får hans cineast-hjerte til at banke for det brede format.

Filmanmelder Ann Lind Andersen vil til gengæld gøre publikum klogere på, hvad der gør Christopher Nolan og hans film til noget helt særligt.

Hemmelig handling Om selve filmen er der ikke meget, vi kan løfte sløret for. For en af de ting, Christopher Nolan altid insisterer på, er at fortælle så lidt som overhovedet muligt på forhånd.

Vi kan dog røbe, at der skulle være tale om et originalt, actionspækket science fiction-værk med John David Washington i hovedrollen.

Bevæbnet med kun ét eneste ord, Tenet, kæmper han for hele verdens overlevelse. Han rejser gennem en mørk verden fuld af international spionage på en mission, der bevæger sig ud over grænserne for tid, som vi kender det.

Billetprisen til dette særarrangement, der altså finder sted 26. august kl. 20, er 140 kroner, men så får man også en øl eller en sodavand med i prisen.

Der er stadig billetter til salg, og de kan købes her.