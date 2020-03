Torsdag 19. marts kan man nyde et godt måltid mad i Byens Hus samtidig med, at Per Mogensen byder på dansetrin, historier og musikalske smagsprøver fra 50?ernes rockbølge. Pressefoto

Kom med Per 'Rock' på 50'er tidsrejse i Byens Hus

Gentofte Kommune har fået et flot Byens Hus på Hellerupvej 22, og det har fået de tre Gentofte-borgere Lene, Kim og Annie til at låne et stort lokale dér til et kulturelt arrangement, som henvender sig til alle kommunens borgere.