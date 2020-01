Kom indenfor: Sankt Lukas Stiftelsen åbner dørene

Og er blevet nysgerrig efter, hvad Sankt Lukas Stiftelsen er for et sted?

Så er der mulighed for på lørdag 11. januar kl. 14-16 at komme på besøg og høre om, hvad man laver på den store fredfyldte matrikel, der ligger inde bag de store gule bygninger. Høre om, hvad der her findes af institutioner og tilbud til børn og ældre - og dem midt i livet.

Høre om, at der udover beboerne på Stiftelsens plejehjem bor næsten 60 personer fra 0 til 89 år, som lever i et stort fællesskab. Og ikke mindst høre historien bag stedet, der for over 25 år siden åbnede Danmarks første hospice for voksne, og for fire år siden åbnede Danmarks første hospice for børn og unge.

Ud over at fortælle om alt det, vil Sankt Lukas Stiftelsens Venneforening også invitere på en guidet rundtur på matriklen, så man kan få et indblik i 'landsbyen i storbyen' - samt på et besøg i Stiftelsens museum.