Livredderne på Bellevue Strand havde en enkelt livreddende aktion på vandet, da en kvindelig svømmer mistede bevidstheden. Foto: TrygFondens Kystlivredning Foto: John Olsen photodan.dk

Send til din ven. X Artiklen: Koldeste juli i 22 år blev alligevel en travl livreddersæson Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Koldeste juli i 22 år blev alligevel en travl livreddersæson

2020 blev, trods en stille juli, den næstmest travle livreddersæson i 10 år, fortæller TrygFonden Kystlivredning. Villabyerne har talt med driftschef Lasse Serup Jensby om sæsonen, der gik på Bellevue og Charlottenlund Strand

Villabyerne - 27. august 2020 kl. 10:00 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Varmegraderne steg i juni, og tanken om en lang sommer med daglige dukkerter i havet efterfulgt af gin og tonic på terrassen begyndte at tage form, men, som set før, vendte sommeren os ryggen på første feriedag, og juli blev i stedet den koldeste i 22 år.

Livredderne på Bellevue Strand og Charlottenlund Strand havde derfor over sommeren mest besøg af folk, der gik en tur langs stranden, hundeejere og motionister, fortæller driftschef i TrygFonden Kystlivredning, Lasse Serup Jensby.

Selvfølgelig vendte varmegraderne, da sommerferien var slut. Og livreddersæsonens sidste to uger blev travle med voldsomt overrendte strande af folk, som søgte ud af København mod Bellevue Strand og Charlottenlund Strand, fortæller Lasse Serup Jensby.

Livløs kvinde reddet ind I de to uger måtte livreddere på Bellevue Strand også ud på vandet for at hjælpe en livløs svømmer.

Redningsaktionen skete lørdag den 8. august kl. 17.20, hvor livredderne så en ung kvinde 50-100 meter ude i vandet, som signalerede, at hun havde brug for hjælp.

En livredder padlede med et board ud til hende, og da han nåede frem, befandt kvinden sig sammen med sin veninde, der var bevidstløs med en svag vejtrækning.

Livredderen bragte den bevidstløse kvinde ind til land, og en ambulance blev tilkaldt. Veninden fortalte, at kvinden havde haft et astmaanfald og hyperventilerede. En ambulance ankom og overtog behandlingen. Kvinden kom senere til bevidsthed.

Vinden overrasker mange Nu er de to strande ikke længere bemandet af livreddere, og Lasse Serup Jensbys råd til folk, som besøger strandene, er at være opmærksom på vinden.

Sæsonen der gik Aktionstal fra 26. juni - 16. august 2020

185 førstehjælpsaktioner, som eksempelvis er snitsår, skader efter møde med brandmænd, bistik , forstuvninger og dehydrering

72 forebyggende, hvor livreddere er ude på vandet og advare folk, der eksempelvis har taget et badedyr i vandet ved fralandvind

3.407 oplysende indsatser, hvor livredere er i kontakt med badegæster om de lokale forhold på stranden, de fem baderåd, og hvad man skal være opmærksom på i vandet "Den vind overrasker virkelig mange. Hvis der er fralandsvind, så lad badedyr og SUP blive på stranden. Det kan se roligt ud inde på land, men lidt længere ude, væk fra læ af træer og bakker, tager vinden fat i en og stopper ikke før, at du er nået til Sverige. Vær især opmærksom på det i de kommende uger," siger Lasse Serup Jensby, der også råder folk til at følge de fem baderåd.

Lær at svømme, gå aldrig alene i vandet, læs vind og vejr samt lær stranden at kende, før du går i.

"Er det en stejl eller flad strand? Har den høfder og moler med revlehuller, også kendt som hestehuller. Mange tror, at det er store huller, som suger dig ned under vandet, men det er der ikke tale om, men derimod en pludselig fordybning, som man bliver overrasket over," siger han.

Driftchefens sidste råd er at være opmærksom på sine børn, når man går på stranden.

"Vær sammen som familie. Med så mange mennesker på stranden, mister man hurtig overblikket, og børn kan hurtigt blive væk. Gå i vandet sammen som familie og pas godt på hinanden," siger Lasse Serup Jensby.

1. aktion, hvor personen vurderes at være i livsfare