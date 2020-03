Se billedserie En sjov gimmick fra købmand Rasmus Vejbæk-Zerr , der skulle få Gentoftekunderne til at tænke sig om, nåede pludselig ud til hele verden. Foto: Carsten Esbensen

Købmand fra Rotunden: Pludselig ringede de fra BBC og tysk tv

Millioner af mennesker verden over har set Rasmus Vejbæk-Zerrs opslag om håndsprit til 1000 kr. Initiativet var bare tænkt som en løftet pegefinger til de kunder, der købte mere end de selv skulle bruge. Men få dage senere blev ham kimet ned af internationale medier

Villabyerne - 28. marts 2020 kl. 11:35 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da købmand Rasmus Vejbæk-Zerr fra Meny i Rotunden i Hellerup for et par uger siden var så heldig at kunne opkøbe et mindre parti håndsprit var han samtidig træt af kunder, der købte 4-5 flasker. Derfor lavede han et intermistisk skilt, hvor der stod, at en flaske håndsprit kostede 40 kr., mens hvis man købte flere skulle betale 1000 kr. pr. flaske.

”Vi har mange udsatte ældre kunder, der nu må gå forgæves og som mangler håndsprit.”

Derfor syntes han, at det var vigtigt at sende et klart signal til de kunder, der bare hælder ned i kurven uden omtanke for andre.

”Håndsprit er altså noget vigtigere end gær og toiletpapir.”

Men signalværdien var til at tage at føle på. STOP hamstring

Viralt hit Rasmus Vejbæk-Zerr slog billedet op på Facebook, og skrev: ”Vores nye prisstrategi på håndsprit betyder, at vi næsten havde til hele dagen.

Men det er jo Hellerup, så jeg skal ikke afvise, der er enkelte som har købt 2.”

Og det var ikke bare Rasmus Vejbæk-Zerrs venner på facebook, der synes det var sjovt.

I løbet af ingen tid gik opslaget viralt, og han begyndte at modtage billeder fra familie, kolleger og venner rundt omkring i verden, der havde set det på forskellige sociale fora. "Jeg tror jeg har modtaget over 100 beskeder fra hele verden. Lige fra samarbejdspartnere i vinbranchen til min familie i Canada." Næste bølge blev at international presse begyndte at ringe.

Rasmus Vejbæk-Zerr er blandt andet blevet interviewet af et tysk tv-hold og BBC-programmet Business Matters. ”Der var så mange, der skrev og ringede, at jeg fik lavet en video, hvor jeg på engelske svarede på de mest generelle spørgsmål. F.eks om der var nogen, der havde købt håndsprit til 1000 kr. ( og det er der altså ingen kunder der har),” siger han.

For Rasmus Vejbæk-Zerr havde super travlt i forretningen.

Og den store opmærksomhed ændrede ikke ved det helt grundlæggende problem. ”… at efterspørgslen på håndsprit fortsat er stor, og at jeg ikke kan levere varen til mine kunder.”

Hjælp fra lokalt fitnesscenter Men noget godt kom der ud af det. I et andet opslag spurgte han nemlig, om der var lokale virksomheder, der nu holdt lukket og som lå inde med noget håndsprit, som han kunne købe. Det var der heldigvis. Det lokale fitnesscenter Welcome Fitness, der ligger i Waterfront, donerede deres håndsprit, så Rasmus Vejbæk-Zerr kan opretholde afspritning ved ind- og udgang af forretningen. ”Vi valgte også at hælde noget af det på mindre flasker og dele det ud til vores ældre kunder, der er særligt udsatte,” siger Rasmus Vejbæk-Zerr.

Til den kedelige side, så er han også blevet kontaktet af folk, der ville sælge ham håndsprit til helt ublu priser, og folk, der slår plat på så alvorlig en situation, de bliver afvist ved døren.

Nye initiativer og samarbejder Den pludselige medieopmærksomhed kom på det allermest travle tidspunkt. For mens andre brancher skruer helt ned for blusset, så er der travlhed i supermarkedet. Som noget nyt er Meny i Rotunden begyndt at udbringe varer i en radius af 5 km i hele Villabyernes område.

”Jeg har mange stamkunder, der ikke vil risikere at komme ud. Nu får de mulighed for at sende en indkøbsliste via vores hjemmeside, og så kører vi det ud. "Vi har indgået et samarbejde med det grønne taxaselskab Viggo, der kun kører i eldrevne biler og på eldrevne cykler.

Jeg ringede til dem og spurgte, hvordan det gik, og som så mange andre steder gik det ikke så godt i øjeblikket, så de har ledig kapacitet, og hvis vi får for travlt, så har vi lavet en aftale om, at de bringer varerne ud, ” siger Rasmus Vejbæk-Zerr. ”Det er godt, hvis vi kan hjælpe hinanden i de her tider.” Selv har han været med til at hjælpe købmænd andre steder i verden. De lande hvor Coranvirusen ramte senere end i Danmark var de på forkant, og kunne sætte lignende skilte op inden kunderne begyndte at hamstre. Og det er der mange, der har takket ham for.