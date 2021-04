Fra tirsdag kunne kunder igen handle i Ikea uden i forvejen at skulle have booket en tid.

Kø da Ikea åbnede for alle

Tirsdag slog det store varehus Ikea dørene op for handlende, uden at man forud skulle have booket en tid. Sådan har det ellers været, siden regeringen lettede en smule på de stramme restriktioner som følge af corona-pandemien.

Besøg hos den svenske møbelgigant var åbentbart ventet med længsel efter mange ugers corona-nedlukning, for handlende strømmede til allerede fra morgenstunden.

Køen startede ude på parkeringspladsen og snoede sig ned til indgangen. Det blev dog ikke et stormløb, idet kunderne holdt pænt afstand.

Samtidig sørgede kontrolpersonale både udenfor og inde i varehuset for, at de gældende corona-restriktioner blev overholdt.