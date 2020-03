Forfatteren Knud Romer er ugens læser. Pressefoto

Knud Romer: Rilke var min stjerne over roemarkerne

Denne uges "Ugens Læser" er forfatter Knud Romer

Knud Romer, 59 år, forfatter Hvilken roman har du sidst læst? "Daniel Kehlmann 'Tyll'. Han tryller som ingen anden i tysk litteratur for øjeblikket, og romanen om den legendariske Tyll Ulenspiegel tager os gennem trediveårskrigen i en skælmeroman fra det 21. århundrede. Jeg mødte forfatteren til åbningen af den store Tysklandsudstilling på Nationalmuseet, som stadig kan ses. Han holdt en suveræn åbningstale om Tysklands historie - og jeg havde en lille notesbog med, som jeg overtalte ham til at skrive i. Han skrev fem sider - en lille novelle - og den har jeg stillet op på hylderne i mit bogskab. Den slutter med ordene: 'Du skylder mig 1000 Euro!'"

Hvem er din favoritforfatter? "Rainer Maria Rilke! Han er en af de største lyrikere i det tyske sprog og synger som en lærke. Hans digte har fulgt mig gennem livet - og han er en af grundene til, at jeg drømte den umulige drøm på Falster: at jeg selv ville skrive. Han var en stjerne over roemarkerne, som jeg fulgte. Alt, hvad jeg har stræbt efter i sproget, har jeg lært af ham som et uopnåeligt forbillede - og hvis vi skal til at lære tysk igen, så er det ikke, fordi landet er vores største handelspartner, men fordi digtet om panteren vil ryste enhver, som læser det."

Hvad er din favoritgenre? "Magisk realisme - '100 års ensomhed' og 'Bliktrommen' - og tro det eller ej: Fantasy! Hvis du kan lide 'Ringenes Herre' og 'Harry Potter', så læs Narniabøgerne af C. S. Lewis. Og læs dem højt for dine børn! Og hvis du vil have et hemmeligt tip, så find de klassiske bøger, som lagde grunden for det hele - af den skotske forfatter: George MacDonald. Eller find 'The King of Elfland's Daughter' af Lord Dunsany. Du vender aldrig tilbage den grå virkelighed igen."

Har du nogensinde opgivet en bog?

"Masser - og som regel efter første sætning. Så lægger man den væk, og køber den slet ikke. Andre har man opgivet uden at kunne slippe dem. Fordi de var for... svære, for mærkelige - og man vender tilbage til dem resten af livet. 'At Swim-Two-Birds' af Flann O'Brian for eksempel. Dem læser man så en sætning ad gangen gennem årene - og lige som den musik, man ikke forstod først, ender det med at blive det bedste, man ved."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere?

"Rainer Maria Rilke: 'Malthe Laurids Brigge'. Og i stedet for at fortælle, at den handler om en ung dansker, der går under af angst i Paris, vil jeg hellere anbefale at læse flere. 'Kanelbutikkerne' af Bruno Schulz. 'Barndom i Berlin' af Walter Benjamin. Og gå ind på Youtube og lyt til Dylan Thomas, der læser sine digte højt: "And death shall have no dominion". Smukkere bliver det ikke!"

Du kan møde Knud Romer på Gentofte Bogmesse på Gentofte Hovedbibliotek lørdag den 7. marts.