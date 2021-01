'Haren med ravgule øjne' var den sidste bog, forfatteren Knud Romer læste, inden lyset gik ud. Han er ved at blive blind på grund af grøn stær. Pressefoto

Knud Romer: - Jeg har for længst læst min sidste roman

"Jeg er ved at blive blind af grøn stær. Derfor har jeg læst min sidste roman... for længst. Mine bogskabe er fyldt med mine stille venner - bøgerne, jeg har samlet gennem et helt liv. Nu lever jeg i erindringen om dem og 'Haren med ravgule øjne', som var den, jeg læste, inden lyset gik ud."