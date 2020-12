Politidirektør i Nordsjællands Politi, Jens Christian Bülow, lover, at politiet vil holde et vågent øje med affyringen af fyrværkeri i år. Arkivfoto: Signe Steffensen

Knap så mange indbrud - men masser af anmeldelser om ulovligt fyrværkeri

Politiet lover et øget fokus på nytårsaften, både i forhold til forsamlingsforbuddet og det ulovlige krudt

Villabyerne - 29. december 2020 kl. 13:09 Kontakt redaktionen

Julen har været travl i Nordsjællands politikreds og har blandt andet budt på et øget antal anmeldelser om brug af ulovligt fyrværkeri og gener fra høj musik fra naboer.

Heldigvis har der kun været få alvorlige sager samt et fald i antallet af anmeldelser om indbrud, og på Covid-19-fronten har borgerne i Nordsjælland været gode til at efterleve retningslinjerne i løbet af julen, lyder meldingen fra Nordsjællands Politi.

"Generelt er billedet det samme, som har tegnet sig for hele 2020, nemlig at borgerne i Nordsjælland er ekstremt gode til at overholde reglerne, og det vil jeg gerne takke for. Kun i et enkelt tilfælde har vi måttet skride ind over for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, idet 13 mennesker var samlet på et offentligt tilgængeligt sted, og det kan de nu se frem til at modtage en bøde for," fortæller politidirektør i Nordsjællands Politi, Jens-Christian Bülow, i en pressemeddelelse.

Nytårsaften vil Nordsjællands Politi have flere patruljer på gaderne end sædvanligt til nytår. De vil have til opgave at bidrage til en tryg og sikker afslutning på et år, som blev alt andet end forventet, og der vil være fokus på særligt to områder. Det ene er, at forsamlingsforbuddet også overholdes nytårsaften, hvor det for eksempel vil være ulovligt at samles mere end ti personer og fyre fyrværkeri af. Det andet fokusområde knytter sig også til fyrværkeri:

"Mange mennesker forbinder fyrværkeri med en festlig afslutning på det gamle år og en velkomsthilsen til det nye. Men fyrværkeri kan også være farligt, hvis det bliver affyret mod personer. Folketinget har for nylig skærpet straffen for at kaste eller skyde med fyrværkeri efter andre og dermed skabe fare for dem, og det gælder uanset om der bliver skudt mod brandvæsenet, ambulancer eller almindelige borgere. Vores patruljers opgave vil derfor være at skride ind, hvis de bliver opmærksomme på den helt igennem uacceptable adfærd, så borgerne kan færdes trygt i Nordsjælland - også nytårsaften," slutter Jens-Christian Bülow.

