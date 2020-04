Send til din ven. X Artiklen: Klumme: I kirke - hver for sig og sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klumme: I kirke - hver for sig og sammen

End ikke lukkede kirker og forsamlingsforbud kan forhindre det: Det bliver påske!

Villabyerne - 08. april 2020 kl. 14:04 Af Lars Sølling, præst ved Ordrup Kirke

Gudstjeneste er stadig i gang, selvom vi ikke kan samles i kirkerne.

Også for Guds egen søn blev der engang lukket en dør. Det skete langfredag. Jesus blev lagt ind i en kold klippegrav, og en stor sten blev væltet for. Påskemorgen var den væk. Blandt alle jordens grave er der nu en, der står åben og giver håb til alle vore grave. Det er denne åbning, som er vores trøst og håb i denne svære tid: Døden er besejret!

Jeg er ikke i tvivl om, at de fleste af os i den nuværende situation mest af alt har lyst til at løbe skrigende bort. Dét kan vi ikke. Hvor skal vi løbe hen?

Vi kan ikke løbe fra problemerne. Corona-virusset løber med og løber om hjørner med os. Usynligt og dødsensfarligt.

Hele verden er i knæ. Det er en universel krise. I de seneste fire uger er den også blevet personlig. Det latinske ord 'universel' betyder 'vendt mod den enkelte'. Når først dét går op for os, så er det alvor. Nu er det dit og mit liv, det gælder! Her må vi prøve at bevare roen og troen.

Havde vi glemt det? Kom det bag på os? At livet er farligt!

For blot en måned siden var vi fuld gang med at planlægge konfirmationerne. Påskefrokosten var aftalt med familie og venner. Weekendrejsen til Paris bestilt. Vi gik på besøg på plejehjemmet.

Coronakrisen har med ét forandret alt. Hverdagen er transformeret til et mareridt. Forstå det kan vi ikke. Men leve med det - dét er vi tvunget til. Og fremtiden? Den er helt uoverskuelig. Vi er på vej ud i ukendt farvand. Ingen ved, hvor vi ender.

Det var akkurat nu, vi skulle samles i kirken for at høre evangeliets milde røst. Gudstjenesten er jo det store mødested mellem himmel og jord. Et chat-room for Gud og menneske. Nu er kirkedøren lukket, og vi kan ikke fysisk være sammen. Det betyder ikke, at gudstjenesten så er forstummet. På ingen måde. Fra Guds side er alt ved det gamle. Men ligesom i resten af samfundet, må også kirken indstille sig på at finde nye veje og åbninger. Overalt, hvor evangeliet vil høres, dér kan det også høres. Evangeliet lader sig ikke spærre inde.

Hvor to eller tre forsamles Jesus sagde det meget enkelt. Vi skal blot være to sammen i hans navn, så vil han være dér. Det gælder stadig. Vi kan være sammen på mange måder. Både med Vorherre og hinanden. Morgenandagten på P2 er til daglig opmuntring. Peter Faber på P1 får sangen til at løfte sig. Der livestreames og podcastes. Der skypes og facetimes. Telefonen gløder. Også med sms'er. Enlige finder en telefonven.

Jeg har en aftale med konfirmanderne. Hver morgen klokken 9 beder vi Fadervor. Så er vi i det mindste sammen i bøn. Jeg opfordrer læseren til at bede med.

Aftenringningen med alle landets kirkeklokker sker nu klokken 17 som en påmindelse om, at kirken stadig er hér, og det er tid til at tænke på Gud og hinanden. I min aftenbøn er vort hårdtarbejdende sundhedspersonale, den bekymrede kassedame, de handicappede, de syge og svage kommet højt på listen. Sådan kan vi hver især gå i forbøn for hinanden og huske på hinanden som en del af et fællesskab.

Intet menneske er en ø, en verden for sig. Dét har coronakrisen vist os med skræmmende tydelighed. Vi er alle sammen en del af et fællesskab. Ikke kun i Danmark, men globalt. Alles lykke og ulykke hænger uløseligt sammen med vores, for virus kender ikke til grænser.

Korsets gåde og den tomme grav Påskedagene bliver selvfølgelig en udfordring. Vi er kun sammen med vore allernærmeste, og nogen er måske ikke engang dét forundt. Her kunne en god gammeldags husandagt være helt på sin plads.

Et gammel mundheld siger 'Når nøden er størst, er hjælpen nærmest'. Og jo, den står henne i bogreolen. Frem med biblen og læs teksterne til påskedagene. Kald familien sammen og tag en snak om langfredagens gådefulde spørgsmål: "Min, Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig"? Kan vi forstå denne forladthed og ensomhed? Det er jo Gud selv, der fortvivlet skriger ud i natten. Sammen med os. Tag et kig ind i den tomme grav sammen med de tre kvinder påskemorgen. Hvorfor skælvede de og flygtede fra graven, da englen havde forkyndt dem påskebudskabet?

Fordi der midt i deres frygt og bæven også var tændt et håb: Graven var tom. I denne tid har vi virkelig brug for korte, robuste budskaber. Påskens budskab behøver kun tre små ord: Kristus er opstanden!

Det er virkelig opløftende at høre om de mange frivillige, som har meldt sig til tjeneste i denne svære tid. Uden pral og stort ståhej. De er der bare. Til rådighed for andre.

For mig er det et smukt vidnesbyrd om et samfundssind, der trækker tydelige spor til kirkens budskab. At være i tjeneste hos Gud er at ville vor næstes lykke. Det er den opgave, som vi hver især har fået fra allerhøjestes sted: Vi skal elske Gud og hinanden! Sådan kan gudstjenesten udmøntes i konkret handling.

Hold fast Vi samles ikke i kirkerne i denne påske. Det er virkelig en mærkelig situation for både dig og mig og en helt exceptionel begivenhed i folkekirkens historie.

Vi må holde gudstjeneste hver for sig eller sammen med vore nærmeste. Men find biblen og salmebogen frem. Læs om livets sejr over døden. Syng om påskeblomsten og forårssolen. Syng om engel­smil og verdens igenfødelse.

Det er åndelige vitaminer til trøst og opmuntring, når verden nu engang er, som den er. Men sært er det unægteligt: Vi kan ikke holde om hinanden. Vi må hver især holde af hinanden ved at holde os fra hinanden.

Når vi lige nu ikke har så meget andet at holde fast i, så hold i det mindste stædigt fast i dét løfte, som Gud gav os i dåben: "Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende".

Guds tjeneste er stadig i gang. Glædelig påske.