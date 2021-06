Se billedserie Det har været et vanvittigt år for både Gentoftes skoleelever og gymnasieelever. Modelfoto: Adobe Stock Foto: shintartanya - stock.adobe.com

Klumme: Et skoleår er snart forbi - og I gjorde det godt

Formanden for Skoleudvalget ser her tilbage på et ualmindeligt og svært skoleår - og kommer med en dybfølt tak til de ansatte på Gentoftes skoler

Villabyerne - 23. juni 2021 kl. 09:03 Af Pia Nyring (K), formand for Skoleudvalget

Da vi sidste år nærmede os skoleårets afslutning, føltes det som afrundingen på en periode, der havde skubbet til balancen, ændret verden og ændret måden at drive skole på.

Et forår, hvor helt nye måder at arbejde på, var virkeligheden. Hvor virtuel undervisning gik fra at være stort set ukendt land til hverdagskost, efterfulgt af en langsom genåbning med adskilte klasser, udeundervisning, håndvask og afstand.

I august startede det nye skoleår, og alle var fulde af forhåbning og energi, men allerede sidst på efteråret måtte den virtuelle undervisning dog oftere og oftere tages i brug igen, efterhånden som smittetallene sendte klasser hjem.

Da 2021 startede, var situationen så alvorlig, at det betød endnu flere retningslinjer og meget mere fjernundervisning.

Hen mod foråret her i 2021 fulgte en spirende optimisme, dog stadig præget af skiftende retningslinjer, og de seneste måneder også med Covid-test som en del af hverdagen.

Et billede på jeres evne til hurtige omstillinger er f.eks. etableringen af lokale testcentre på skolerne, hvor I med kort varsel har sørget for, at børn, unge og medarbejdere kan blive testet to gange om ugen. 7.000 test om ugen taler sit eget sprog. Det er imponerende!

Jeres hverdag er altid helt tæt på eleverne. I har hver dag haft fokus på elevernes læring og trivsel - og alt det der ligger rundt om.

I det seneste halvandet år har det fyldt meget mere end nogensinde før. I har taget vare på elevernes sundhed og blandt andet gået ture med dem, der havde brug for det og fundet kreative løsninger for at favne elevernes trivsel og læring i en endnu mere udstrakt grad end vanligt.

I har formået at holde gejsten oppe i en tid, der har trukket veksler både i arbejds- og privatlivet - ikke kun for jer selv, men i høj grad også for eleverne.

Jeg har som formand for Skoleudvalget hørt om nogle af de spændende undervisningsgreb, som I med kort varsel opfandt: Om klassen, der mødtes hver morgen på Teams til morgensang, om fransklæreren, der bagte pandekager med sit franskhold - alle i eget køkken, mens de selvfølgelig talte fransk og læreren kunne høre, hvordan eleverne havde det, og om lærere, der laver bakterieforsøg og brain-breaks med musik og sang på YouTube.

Et utal af forandringer Pressemøder og retningslinjer har igen og igen været afgørende for, hvordan skoledagen skulle ændres fra uge til uge - ja, til tider fra dag til dag. Og vejen fra ord på papir til handling i hverdagen er ikke klaret med et snuptag. Jo længere,man bevæger sig væk fra hverdagen på skolen, des større risiko er der for at se lette løsninger.

I, lærere, pædagoger, administrative medarbejdere og skoleledelser, har igennem det seneste halvandet år stået for et utal af forandringer, et utal af dilemmaer og afvejninger. Det er jer, der dagligt siden den dag i marts 2020 har fået enderne i skoledagen til at mødes: For den enkelte elev, i klassen, på årgangen, på skolen, i GFO'en og i Fritidscenteret, på tværs af skolerne og i samarbejde med de faglige organisationer.

I har min allerstørste anerkendelse for den enorme og udfordrende opgave, I professionelt har løst i en tid præget af foranderlighed og uforudsigelighed. Jeg har meget stor respekt for den flotte måde, I løbende har løst opgaven med justeringer, ændringer og nye måder at undervise og være sammen med eleverne på og i jeres samarbejde med forældrene.

Og midt i alt dette er I lykkedes med så utroligt meget. Udskolingen i Byens Hus er kommet mere end godt fra start i et stærkt samarbejde på tværs af skolerne - og både store og små projekter har fået ben at gå på lokalt på skolerne.

Lys for enden af tunnelen Jeg havde i maj fornøjelsen af at møde formand og næstformand for det fælles elevråd, da de deltog på et skoleudvalgsmøde. Som politiker bliver man utroligt glad, når man møder så engagerede unge mennesker, der på overbevisende måde kunne fortælle et helt udvalg om erfaringerne fra Coronaperioden set fra et elevperspektiv.

Oven i købet blev vi præsenteret for helt konkrete anbefalinger fra det fælles elevråd i forhold til, hvordan vi skal gribe fremtidig virtuel undervisning an, og hvordan vi sætter fokus på trivslen blandt eleverne.

Nu begynder en ny hverdag at tage form: Fra et forår 2020, hvor hele verden ændrede sig til sommeren 2021, hvor vi begynder at tale om en tilbagevenden til tiden før Corona.

Jeg er meget bevidst om, at denne nye hverdag fortsat vil byde på løbende skemaændringer og mange andre logistik-udfordringer i forbindelse med skoleårets afslutning, men det er glædeligt, at der nu er lys for enden af tunnelen.

Når det nye skoleår går i gang, har vi en stor ballast baseret på erfaringer fra Coronaperioden, som vil få betydning for den måde, vi driver skole på i fremtiden. Vi skal huske os selv og hinanden på, hvad vi har lært. Med fokus både på læringen og på trivslen.

I ønskes nu en god afslutning på skoleåret og en rigtig god sommer med tak for jeres store imponerende indsats. TAK!