Klumme: Det gode liv er også det sårbare liv

Sårbarhed er en del af os alle, men den forbliver ofte en tabuiseret side, vi ikke taler om. Men vi bliver nødt til at acceptere den som en del af det stærke i os, lyder det i denne klumme

Villabyerne - 14. juni 2021 kl. 17:08 Af Helle Byrissen Bjerregaaard, ungerådgiver i headspace Kontakt redaktionen

Omhu for det sårbare liv er et af vores etiske kerneprincipper i headspace. Denne omhu skal forstås sådan, at ethvert liv er sårbart, og derfor ser vi heller ikke sårbarhed som en svaghed, men som et meget menneskeligt vilkår, vi skal værne om.

I den forbindelse havde vi for nogle uger siden besøg af forfatter Claus Handberg i vores nationale chatrådgivning (der ligger i Byens Hus i Gentofte), som holdt et oplæg, der omhandlede sårbarhed i skrift.

Oplægget tog udgangspunkt i to litterære værker, han har redigeret: 'At drømme så stort, at det dårligt kan være i min lomme', med tekster skrevet af hjemløse og 'Ophør Oprør' af billedkunstner Jakob Jakobsen, som er en personlig dagbog om hans indlæggelse på Gentofte Psykiatriske Hospital. Begge værker kredser om en fælles dagsorden - at give sårbarheden en stemme.

Et tegn på mod Når man taler om sårbarhed, kan det jo forstås på flere måder - den kan være fysisk betinget, hvis man f.eks. har et handicap og derfor kan have behov for andres hjælp, men den sårbarhed, jeg taler om her, er en psykisk eller følelsesmæssig sårbarhed.

For sårbarhed er unægtelig en del af os alle sammen, men den forbliver ofte en side af os selv, som er tabuiseret af forskellige årsager; måske fordi man betragter det som en svaghed og man ikke vil ligge andre til last, eller måske har man ikke et sprog for den.

At tale om sårbarheden eller give den et sprog, er en af ærinderne i de to ovenstående værker, hvor Jakob Jakobsen blandt andet beskriver en hverdag i psykiatrien, der på mange måder ikke har den store udvikling eller forbedring, men hvor han tør vise en stilstand i et sygdomsforløb, hvor han på mange måder har det lige så dårligt, da han bliver udskrevet, som da han blev indlagt.

Men vi bliver nødt til at begynde at se og acceptere sårbarheden i os som en del af det stærke i os, den del, der tager sig selv alvorligt og passer på sig selv - den side der viser mod.

I vores chatrådgivning møder vi rigtig mange unge, som viser et enormt mod, når de fortæller os om det, der fylder og gør ondt. Når de deler deres sårbarhed med os, viser de, at de tager vare på sig selv og rækker ud, når noget har vokser sig for stort. Jeg tror, vi kan lære rigtig meget af det mod.

Kollektiv hensyntagen Den amerikanske filosof Judith Butler beskriver i sin essaysamling 'Precarious Life. The Power of Mourning and Violence' begrebet 'sårbarhedens etik' ('Etichs of vulnerability'). Hun håber med begrebet at kunne bane vejen for en dybere og mere grundlæggende hensyntagen til og forståelse for den anden, men at denne hensyntagen også kan overgå det enkelte individ og antage en større og mere kollektiv størrelse.

Butler hævder nemlig, at vi alle er sårbare - både som individer og på et kollektivt plan - og at vi er forpligtede til at favne sårbarheden for den større betydning, både som individer, men også politisk.

Jeg tror, Butler har fat i en vigtig pointe her, at sårbarhed ikke er et kors man skal bære alene, og at det ikke bør være stigmatiserende eller udsat at dele, når livet bliver svært, men at det kan være en mere naturlig del af vores liv.

Det bringer mig tilbage til der, hvor jeg startede; til en af headspaces kerneværdier, nemlig omhu for det sårbare liv. Lad os, velvidende at det kan være svært og kræve overskud og mod at dele det, der gør ondt, gøre sårbarhed til en del af det gode liv, hvor man passer på sig selv og andre - måske igennem en slags sårbarhedens etik, som Judith Butler beskriver.

Vi kan i hvert fald lære meget af de unges mod og evne til at dele deres sårbarhed, for den er legitim og vigtig for os alle sammen.

