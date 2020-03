Teknik- og Miljøudvalgsformand Karen Riis Kjølbye (K) vil i foråret tage fat på drøftelse om, hvorvidt Hellerupborgere skal tilslutte sig regnvands-ledning. Pressefoto

Klimaregning kan være på vej til Hellerup-borgere

Stigende grundvand i Hellerup får kommunen til at se på, om borgerne skal tvinges til regnvands-afledning, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Karen Riis Kjølbye

Villabyerne - 05. marts 2020 kl. 11:30 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når lidt mindre end hver tiende grundejer i Hellerup har valgt at tilslutte sig kommunens nye regnvands-afledning, kan det ikke afvises, at borgerne snart får en række tilbud fra kommunen, de ikke kan afslå.

Det siger Teknik- og Miljøudvalgets formand Karen Riis Kjølbye (K) til Villabyerne, efter at det er kommet frem, at det kun er et fåtal af borgerne, der har valgt en frivillig tilslutning til regnaflednings-projektet, som Novafos venter at have færdig-etableret i 2022.

Klima-sikring Et par af de borgere, der selv har betalt for tilslutning til regnvandstunnellen i Hellerup har undret sig over, om det er muligt at sikre kvarteret mod nedbør, hvis et flertal af grundejerne ikke er med. Og det er da også allerede et spørgsmål, som ligger klar på politikernes bord på Rådhuset.

Er det sandsynligt med de klima-prognoser, vi i Gentofte forholder os til, at kommunalbestyrelsen i fremtiden bliver nødt til at beslutte sig for at give borgerne et påbud om at betale til den fælles klima-løsning?

"Ja", siger Karen Riis Kjølbye: "I lighed med andre kommuner, så kommer vi nok til at overveje, om alle fremover vil skulle tilslutte sig regnvandsledningen. Vi er ved at undersøge det i forbindelse med vores nye spildevandsplan, og i løbet af foråret, skal vi så drøfte, hvorvidt det skal være et påbud til borgerne, at de skal tilslutte sig den fælles regnvandsafledning ud fra en række forskellige modeller."

Jorden suger ikke Årsagen til at man i Gentofte Kommune overvejer at gå bort fra det frivillige princip i forhold til regnvandet er, at grundejerne fremover får et problem med at aflede vandet fra deres grunde:

"Vi har hidtil arbejdet ud fra en spildevandsplan fra 2015, hvor strategien har været, at vi leder især vandet fra vejene udenom fælleskloakken, så vi kan bortlede op mod halvdelen af al regnvandet," siger Karen Riis Kjølbye:

"I denne her strategi har grundejerne kunnet tilslutte sig regnvandsledningen ved at sende deres vand fra tag og fliseområder ud i vores etablerede system, eller selv aflede vandet, så det ikke ender i kloakken, via for eksempel græsområder," forklarer Karen Riis Kjølbye og fortsætter:

"Problemet er bare, at den lokale afkobling af regnvand ikke fungerer i de her områder i Hellerup, fordi grundvandsspejlet er så højt, at de åbne jordområder ikke kan suge nok regnvand, som så ender i det gamle kloaksystem," forklarer formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune Karen Riis Kjølbye (K):

"De her løsninger fra den gamle plan er derfor ikke længere et brugbart alternativ til det system, vi har lavet sammen med Novafos, og det betyder, at vi må genoverveje, hvordan vi får borgerne koblet på det fælles system."

