Klimaminister er klar til at ændre på fjernvarmeregler

Gentoftes borgmester Hans Toft efterlyste en klar udmelding fra regeringen og ikke mindst klimaministeren i spørgsmålet om reglerne for udbygning af fjernvarmenettet

Villabyerne - 01. september 2020 kl. 11:15 Af Signe Steffensen

I øjeblikket er det fortsat sådan, at Gentofte Kommune ikke må udbygge fjernvarmenettet, da kommunalbestyrelsen kun må godkende de projekter, som er de samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

Men nu lover klimaminister Dan Jørgensen (S), at der er en regulering af reglerne på vej.

Som det er nu, betyder de historisk lave naturgaspriser samt statens indtægter på olie og gas, at en udvidelse af fjernvarmenettet efter den aktuelle beregningsmodel ikke vurderes som samfundsøkonomisk fordelagtig.

Gentofte Kommune er ellers klar til at udbygge fjernvarmenettet, og Gentoftes borgmester Hans Toft (K) efterlyste for et par uger siden i Villabyerne, at regeringen satte handling bag ordene i den klimaaftale, der blev indgået før sommerferien.

Ikke mindst, fordi det her blev tilkendegivet, at grøn fjernvarme ville blive afgørende i fremtidens energiforsyning.

"Vi forventer derfor, at Folketinget nu snarest vil foretage de varslede ændringer i reguleringen af fjernvarmesektoren, så afgiftssystemet og beregningsforudsætningerne fremover begunstiger de grønne energier og dermed giver mulighed for at foretage den længe ventede videre udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune. Det er dybt beklageligt, at der trods de mange ord fra Christiansborg stadig ikke er givet en klar og konkret udmelding om, hvornår dette sker," sagde borgmester Hans Toft til Villabyerne.

Nye regler på vej Klimaminister Dan Jørgensen (S) kan godt forstå Gentofte Kommunes frustrationer, og i et svar til Villabyerne forsikrer han, at der netop nu arbejdes på at ændre de samfundsøkonomiske regneregler, så det fremover bliver lettere for kommunerne at sætte gang i udbygningen af fjernvarmenettet.

"Jeg er glad for, at Gentofte Kommune står klar i startblokken til at udbygge fjernvarmenettet, og jeg forstår til fulde utålmodigheden - den har jeg også selv."Klimaminister Dan Jørgensen(S) "Jeg er glad for, at Gentofte Kommune står klar i startblokken til at udbygge fjernvarmenettet, og jeg forstår til fulde utålmodigheden - den har jeg også selv."Klimaminister Dan Jørgensen(S) "Jeg er glad for, at Gentofte Kommune står klar i startblokken til at udbygge fjernvarmenettet, og jeg forstår til fulde utålmodigheden - den har jeg også selv. Derfor er delene fra den politiske aftale om mere grøn varme til danskerne noget af det første, hvor vi er i fuld gang med at lave de konkrete nye regler. Netop samfundsøkonomikravet, som Hans Toft nævner, er noget af det i aftalen, som vi vil ændre på, så staten ikke med forældet regulering står i vejen for, at grøn fjernvarme kan rulles ud, hvor det giver mening lokalt," udtaler Dan Jørgensen.

Gentofte er klar I Gentofte Kommune vedtog man i 2010 en varmeplan med målet at udbygge det eksisterende fjernvarmenet til at dække hele kommunen i perioden fra 2010 til 2026.

Udbygningen blev planlagt til at forløbe over seks faser, men kun de første tre blev gennemført, inden statens samfundsøkonomiske beregningsmodel satte - og stadigvæk sætter - en stopper for den videre udbygning.

"Gentofte Kommune er - som vi hele tiden har været - parat til omgående at genoptage udbygningen af fjernvarmenettet i det øjeblik, det bliver muligt, så de mange borgere, der med rette efterspørger fjernvarme, kan få mulighed herfor," siger Gentoftes borgmester, Hans Toft (K).

