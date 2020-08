Klimaaftale sætter ikke gang i fjernvarmeudbygningen i Gentofte foreløbigt

Lige før sommerferien den 22. juni indgik regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget en klimaaftale. Aftalen betyder, at grøn varme bliver billigere, og sort varme (afbrænding af fossile brændstoffer) bliver dyrere. Samtidig skal individuelle olie- og gasfyr udfases og udskiftes med varmepumper og grøn fjernvarme.

Hos Dansk Fjernvarme kan man dog konstatere, at klimaaftalen indtil videre ikke kommer til at sætte gang i udbygningen af fjernvarmenettet.

Rune Moesgaard tror desværre ikke, at det er en situation, der kommer til at ændre sig i den nærmeste fremtid, heller ikke selvom regeringen har øget afgifterne på fossile brændstoffer.

"Regeringen har valgt at sænke el-varmeafgiften med virkning fra 1. januar 2021. Samtidig er individuelle varmepumper blevet meget konkurrencedygtige. Hvis det skal være rentabelt at udbygge fjernvarmenettet, så kræver det en kritisk masse på minimum 50 procent."

Den kritiske masse er den andel af husstande i et givent område, der skal tilslutte sig fjernvarme, hvis det skal være økonomisk rentabelt for fjernvarmeselskaberne at begynde at grave i jorden. Og jo flere, der investerer i alternative opvarmningsformer til fjernvarme, jo sværere bliver det at opnå den fornødne tilslutning til fjernvarme.