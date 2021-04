Klar til at gøre en forskel: Forårsrengøring for naturen

Ung som gammel inviteres til at samle affald i naturen, når den årlige indsamling begynder på lørdag.

Danmarks Naturfredningsforening inviterer til at samle skrald på gader og stræder

I dagene fra den 10. til den 18. april inviterer Danmarks Naturfredningsforening Gentofte alle Gentofte-borgere med på den årlige nationale affaldsindsamling.

Her samler tusindvis af frivillige borgere affald op fra naturen og fra gader og stræder i deres lokalområde.

Når den årlige affaldsindsamling løber af stablen, er det ikke kun lokalafdelingerne i Danmarks Naturfredningsforening, der er i felten for at samle affald. De bakkes nemlig op af hundredvis af virksomheder, sportsforeninger, klubber og familier, som vier mange timer til at rydde op i lokalmiljøet. Der er indsamlinger i hele landet - og alle kan være med.

"Vi nyder jo alle en gåtur i vores lokalområde og i naturen - men oplevelsen er bare ikke helt den samme, når man mødes af synet af hundeposer og engangsemballage i skoven og dåser, cigaretskod og mundbind på vejene," udtaler bestyrelsesmedlem i Danmark Naturfredningsforening (DN) Gentofte, Lea Gram Jacobi.

Men det kan der gøres noget ved.

DN Gentofte har 140 gribetænger til rådighed, som de låner ud til store og små affaldshelte fra 10. - 18. april så længe lager haves. Hvis man vil være med til at gøre en forskel og gerne vil låne en gribetang, kan man skrive en besked med sit navn, telefonnummer og ønskede antal gribetænger på DN Gentoftes facebookside, så pakker de et 'skraldekit'.

Kit'et hentes og afleveres på samme aftalte adresse, og det samlede affald smides enten i jeres egen eller i en kommunal skraldespand. Husk selv handsker, poser og sprit.

"Selv om det måske umiddelbart lyder underligt, så bliver man faktisk i godt humør af at samle skrald - for man får både luft og motion og gør noget godt for miljøet," udtaler Lea Gram.

DN Gentofte har fået skænket tre gavekort af Joe & The Juice på Jægersborg Allé i Charlottenlund, som udloves til de tre, der på DN Gentoftes facebookside deler et billede af hhv. 'flest antal samlede kilo', 'skøreste skralde-fund' og 'bedste skralde-kunst'.

Sidste år blev der på landsplan - trods Corona - samlet intet mindre end 53 tons affald - heriblandt 32.500 dåser.

"Vi håber, at rigtig mange deltager i årets affaldsindsamling, og at vi sammen hver for sig kan være med til at gøre Gentofte til en af landets reneste kommuner", siger Lea Gram. joachr

