Sluttiden for løbet er på omkring 30 minutter. Pressefoto

Klar parat start: Valentinmilen løbes i Dyrehaven

Løbets længde er præcis 10 kilometer - længden af en nordisk mil - og afvikles som en jagtstart, hvor løberne sendes afsted med 15 sekunders mellemrum og efter en rækkefølge baseret på de tider, som løberne har oplyst. Det betyder, at de hurtigste løbere starter sidst.

Først til mølle

Ruten er hurtig, så løbsrekorderne for mænd og kvinder er flotte.: 29:27 for mænd og 33:20 for kvinder.

SNIK lover, at der ud over præmier til de hurtigste løbere også vil være flotte lodtrækningspræmier fra sponsorer til fordeling blandt løbets deltagere. Der bydes desuden på varm kakao og kanelboller til deltagerne efter løbet.