Klampenborg Galopbane åbner for løb

På lørdag den 2. maj åbner Klampenborg Galopbane sæsonen 2020 med væddeløb.

Løbsdagen bliver grundet de samfundsmæssige omstændigheder med Covid-19, afholdt uden publikum på lægterne og under særlige restriktioner og krav.

" Det er sportens fælles engagement og respekt for disse retningslinjer, som gør at vi kan komme i gang med at afvikle væddeløb og levere live sport igen," skriver Klampenborg Galopbane i en pressemeddelelse.