Gravstedet som det så ud, da Lizzie Balling sidst besøgte det.

Klage over kirkegård: Her skal snerlen ikke blomstre

Af og til tager 82-årige Lizzie Balling turen fra Frederiksund til Hellerup Kirkegård for at besøge sin datters gravsted. Hun er ulykkelig over, at ukrudtet får lov til at tage over, selvom der er betalt for vedligehold

Villabyerne - 10. juli 2020 kl. 11:52 Af Signe Steffensen

Mange haveejere kender med sikkerhed kampen mod snerlen, der, når den først har inficeret et bed, kan være nærmest umulig at slippe af med. De porøse rødder knækker nemt, og lige nu gror de snildt flere centimeter om dagen.

Skal de holdes nede, så skal man være over dem ugentligt.

Og det har der tilsyneladende ikke været tid til på Hellerup Kirkegård.

Da Lizzi Balling sidste år besøgte sin datters gravsted, var det også overbegroet med snerler. Her samlede Lizzie Balling selv en kæmpe sæk med alt det ukrudt, hun havde luget væk fra gravstedet. Og i år var den så gal igen.

"Min datter var sådan et ordentligt og fint menneske, derfor piner det mig, at hendes gravsted skal se sådan ud. Den er også gal på nabogravstederne, og jeg kan se, at det er et gravsted, der blev anlagt i 2019. Det synes jeg ikke, at man kan være bekendt," siger Lizzie Balling.

Efter at Villabyerne har kontaktet Hellerup Kirkegård, er gravstedet blevet luget for snerler.

Men Lizzie Balling mener, at kirkegården bør gå langt mere grundigt til værks i bekæmpelsen af ukrudtet.

Villabyerne har konfronteret Gentofte Kommune med kritikken fra Lizzie Balling.

"På kirkegårdene luger vi gravstederne i perioden 1. april til 31. oktober. I perioder med maksimal vækst kan der forekomme ukrudtsplanter på gravstederne i en kortere periode. Der er steder, hvor snerlen er særlig svær at få bugt med. Selvom vi løbende luger, kommer de desværre igen med stor kraft, da de er i hækkene og spreder sig fra nogle af de gravsteder, hvor gravstedejerne har valgt selv at vedligeholde. Ved sådanne steder forsøger vi naturligvis at være særlig opmærksomme på forholdene," siger park- og vejchef Henning Uldal.

Arbejdet foregår i øvrigt så skånsomt mod miljøet som muligt, tilføjer han:

"Vi har ikke brugt sprøjtegift på kirkegårdene i Gentofte Kommune siden 1993. I stedet luger vi ukrudt manuelt og brænder ukrudt de steder, vi kan komme til."