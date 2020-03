Se billedserie Sune Lind Thomsen har ikke mistet sit gode humør, men han lægger ikke skjul på situationens alvor. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kinoejer med kniven for struben: "Jeg skal holde skruen i vandet" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kinoejer med kniven for struben: "Jeg skal holde skruen i vandet"

Først fik han sin drengedrøm opfyldt. Så forvandlede drømmen sig til et mareridt. Mens den nye ejer af Gentofte Kino har al tid i hele verden til at grave i biografens fortid, skal han finde sin tro på fremtiden. Ideer til fornyelse skorter det ikke på, men han har intet publikum. På ubestemt tid

Villabyerne - 26. marts 2020 kl. 17:48 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lyder som plottet i en Hollywood-film designet til at rive og flå i tårekanalerne. En mand får sin barndomsdrøm opfyldt: Overtager sin barndoms og ungdoms biograf. Alt er godt. Men så rammer katastrofen, en farlig sygdom lægger hele landet øde. Manden står pludselig i sit livs krise. Mod alle odds kæmper han sig igennem og scorer til sidst Jennifer Lawrence.

Det kunne blive en film om livsforandrende modgang. Om ukuelig vilje og ægte kærlighed. Og så er den oven i købet 'based on a true story'.

På nær den sidste detalje - altså den med Jennifer Lawrence - er 50-årige Sune Lind Thomsen selvskrevet til at spille hovedrollen. For det er ham, det hele handler om.

1. marts overtog han Gentofte Kino, som han altid har drømt om at eje. Alle sine spareskillinger har han investeret i den 82 år gamle biograf, som Erik Hamre solgte efter at have ejet den i 34 år. Kun 11 dage senere måtte Sune Lind Thomsen lukke sin biograf efter regereringens appel om at lukke ned for alle kulturinstitutioner i coronakrisen.

"Allerede 4. marts faldt bomben. Jeg var til et brancheseminar i Sønderborg, da nyheden om, at James Bond-premieren ville blive udsat til efteråret, ramte os. En ny James Bond-film tegner sig typisk for 10-12 procent af Gentofte Kinos omsætning dét år, så en del af min kalkule ved at overtage Gentofte Kino nu, var, at den film skulle sikre min polstring indtil sommerperioden, der traditionelt er en svær tid. Jeg kunne ikke få øje på andre film, der kunne fylde det krater. Samtidig kunne jeg se, at antallet af gæster faldt drastisk," fortæller Sune Lind Thomsen, der efter lukningen har måttet sende alle sine medarbejdere hjem.

Farvel til urinalet Villabyerne har fanget den nyslåede biografejer over telefonen, mens han rydder op og lægger planer for sin investering. Alene, men stadig med humøret i behold. Han tøver dog ikke med at bruge ordet "mareridtsagtig".

"Det eneste positive ved situationen er, at der nu er tid til at udskifte alt det inventar, der trænger til udskiftning, f.eks. det gamle urinal fra 1938. Det har ført til mange stænk på herresko. Det brugte meget vand og var simpelhen bare utidssvarende på alle måder. Til gengæld var det solidt håndværk. Det tog mureren tre dage at banke det fri. Han sagde, det kunne have holdt de næste 300 år," griner Sune Lind Thomsen.

De få protester, han har modtaget over urinalets skæbne, er pudsigt nok kommet fra kvinder. Personalet jublede derimod. Nu bliver der i stedet sat to miljørigtige urinaler op.

Sune Lind Thomsen fastholder, at de penge, han havde sat af til at renovere biografen, stadig skal gå til at renovere biografen og ikke blot dække det gabende hul i kassen. Dog har han måttet moderere sine ønsker til interiøret.

"Jeg ville gerne lave en lillebitte bar lige inden for i salen, der skulle holde åben, indtil filmen begynder. Mange får lyst til et glas vin eller en kop kaffe, når de har sat sig, og så begynder de ikke at gå ud i foyeren igen. Men den plan er foreløbig sat på stand by," fortæller han.

Sune Lind Thomsens design­planer for Gentofte Kino kan sættes på en formel: fra art deco til funkis. Da biografen blev bygget i 1938, var stilen funkis, men gradvist er der blevet installeret stadig mere art deco-stil med støbejern, store kandelabre og en chaisselong i rød velour. Det skal der luftes ud i nu.

"Vi er en funkisbiograf, og det skal kunne ses. Jeg har aftalt et samarbejde med FDB-møbler, som rykker ind med en masse Børge Mogensen-møbler i foyeren. Jeg vil gerne have, at folk tænker, 'hold da op, der er faktisk sket noget her', når vi slår dørene op igen. Selve biografsalen er god, men på sigt vil jeg gerne have et større lærred. Ikke mindst, når vi skal til at vise alle de gamle cinemascope-film."

Den nye biografejer har også fået åbnet ind til de fire oprindelige udstillingsskabe i biografen, der har afsløret et veritabelt skatkammer af gamle filmplakater.

"Det er en helt fantastisk tidslomme. Den vil jeg gerne trække frem, så fremover har vi ikke galleri med udstillende kunstnere, vi udstiller derimod filmhistorien med alt muligt memorabilia, også filmpriser," fortæller Sune Lind Thomsen.

Fiskene i akvariet skal nok overleve overgangen til funkis.

"Ork ja. Der bliver oven i købet sat ekstra spot på dem, og der kommer et sunket piratskib, så der er lidt for børnene at gå på opdagelse i," lover Sune Lind Thomsen, der også har fundet på et nyt logo til Gentofte Kino.

Gaver fra folk Inden nedlukningen holdt Sune Lind Thomsen et møde med et ægtepar, der skulle holde kvindens 80 års fødselsdag i biografen. Da parret hørte om hans planer for designet, tilbød de ham kvit og frit et originalt, håndknyttet tæppe, designet af Lis Alhmann, der lavede alle Børge Mogensens tekstiler.

"Og vi har oven i købet lige fået det renset," lød det fra ægteparret, der kom tilbage med tæppet, der nu skal ligge foran biografens pejs, lidt senere samme dag.

Sune Lind Thomsen har i det hele taget mødt utrolig meget sympati og velvilje fra lokalområdet, folk tilbyder deres hjælp og melder sig ind i foreningen Gentofte Kinos Venner, og det er med til at give ham en tro på, at det nok skal gå altsammen.

"Man kan jo ikke leve af gode intentioner, men der er helt tydeligt en stor gruppe Gentofte-borgere, der gerne vil bevare Gentofte Kino som en vigtig kulturinstitution," siger Sune Lind Thomsen, der naturligvis håber, at Gentofte Kommune fortsat vil støtte hans biograf med 500.000 kroner om året, som de har gjort under Erik Hamre.

Ren overlevelse Sune Lind Thomsen indstiller sig på et scenarium, hvor han først vil kunne åbne sin biograf igen 1. juli.

"Indtil da er det ren overlevelse. Jeg har nul indtjening. Det er et 100 procent omsætningssvigt. Men jeg skal jo stadig betale husleje, vand, el, osv. Der er stadig filtre, der skal udskiftes og nogen, der skal betales for at passe på fiskene," smiler han og tilføjer: "Det tærer på kreditten. Jeg skal have undersøgt, om jeg kan få en huslejenedsættelse, og så vil jeg selvfølgelig række ud efter regeringens hjælpepakke," siger Sune Lind Thomsen, der vil bruge resten af marts på at nedskalere alt. Han går alle udgifter igennem med en tættekam.

"Men jeg vil stadig have lov til at bruge penge på at føre mine ideer ud i livet. Jeg har ikke lyst til bare at være bestyrer i Gentofte Kino. Det er jo min biograf nu. Jeg vil gerne sætte mit eget præg. Men det føles lidt som at være med i Matador. Andre har bygget hoteller på grundene, og jeg skal bare nå frem til Start, så jeg kan få penge igen. Men Start rykker sig hele tiden."

Tror du, at du kan klare den? "Det skal jeg. Jeg skal holde skruen i vandet, der er ikke noget alternativ. Ellers mister jeg jo alt, hele min investering og min livsdrøm. Men det er selvfølgelig ikke den start, jeg havde ønsket mig."