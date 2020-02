Biografdirektør Erik Hamre lover, at han selv vil levere tallene, når han blænder op for sit nye initiativ: Bio-Banko. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Kinodirektør vil fylde sin sal med glade bankospillere: "Jeg havde ikke troet, at folk ville blive så begejstrede, men det blev de altså" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kinodirektør vil fylde sin sal med glade bankospillere: "Jeg havde ikke troet, at folk ville blive så begejstrede, men det blev de altså"

Erik Hamre har fået en idé, der potentielt kan fylde ikke blot hans egen biograf, men alle landets biografer i de timer, hvor salene står temmelig tomme

Villabyerne - 16. februar 2020 kl. 10:32 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Nummer 22, to smukke svaner, nummer 22. Så skal vi til 'to lange tasker', nummer 66, det var nummer...." "Juhuuu, banko! BANKO, for pokker." Når den slags replikker høres i provinsen, er scenen som regel sat i store gymnastiksale med neonbelysning, hvor odøren af fodsved blander sig umærkeligt med duften af kaffe og nybagte småkager, mens en svag klaverklimpren breder sig fra et ubestemmeligt sted ude blandt træribberne.

Men fra og med den 22. februar vil replikkerne også kunne høres fra Gentofte Kinos bløde velourbetrukne stole. Biografdirektør Erik Hamre har nemlig fået det, han selv mener, er en ualmindelig god idé:

Bio-Banko som Hamre kalder det - i biografsalen, hvor publikum sidder bevæbnet med enten deres smartphone eller tablet, mens biografdirektøren i egen høje person selv står ved det store lærred og forsøger sig ud i banko-lingoens fortræffeligheder.

"Jeg gik rundt i de her lokaler og tænkte, hvorfor står de egentligt tomme i formiddagstimerne? Hvad med at opfinde noget, der kan imødekomme folks ønske om hygge med artsfæller og samtidig gøre brug af vores digitale udstyr, sublime lyd og bløde sæder. Så gik jeg til Danmarks største billetudbyder, ebillet, og det, syntes de, lød spændende," fortæller Erik Hamre, der nu skal på en PR-offensiv til resten af landets biografer for at udbrede det koncept, han og eBillet har udviklet sammen med fire studerende fra DTU.

Har prøvekørt konceptet Første offentlige Bio-Banko-forestilling i Gentofte Kino er skemalagt til lørdag den 22. februar, men Erik Hamre har allerede prøvekørt konceptet i løbet af efteråret til sit publikums udelte tilfredshed.

"At dømme efter de foreløbige reaktioner, har vi ramt noget. Jeg havde ikke troet, at folk ville blive så begejstrede, men det blev de altså. I første omgang viste jeg sjove klip fra Youtube mellem spillene, men reaktionen var, at dansk underholdning klart ville være at foretrække. Jeg spurgte Cirkusrevyen, om de ville bidrage med klip, det ville de gerne, og foreløbig har vi fået to revyer mere om bord."

Ikke en falliterklæring Prisen for seks spil + 4 x 5 minutters underholdning bliver omkring 100 kr., præmierne bliver enten fribilletter til biografen eller en købmandskurv fra Henrik Aaagards Meny-forretning på Jægersborg Allé, og Erik Hamre forestiller sig, at kadencen bliver cirka en gang om måneden.

Men helt ærligt, Erik Hamre, er bankospil ikke lidt af en falliterklæring i din fine biograf, der er kendt for at vise mange smalle og europæiske film?

"Nej, absolut ikke. Jeg elsker dansk revys guldalder, men jeg elsker også Mozarts klaverkoncerter. Jeg vil gerne både kunne spise en flæskestegssandwich på Ordrup Torv og spise på Geranium. Hvis bare mellemnavnet er kvalitet, så holder det."

Men strider det ikke mod biografens ånd?

"Tværtimod! Det giver mennesker en positiv oplevelse i selskab med andre. Befolkningen udgøres i stigende grad af ældre, som gerne vil have en kombination af underholdning og spænding i hverdagen for et relativt beskedent beløb."

Der skal nok også være dem, der tolker initiativet som et tegn på desperation?

"Det kan jeg forsikre dig for, at det ikke er. 2019 var et fint år for Gentofte Kino. Vi fastholdt vores omsætning, selv om der åbnede en ny biograf i Hellerup og en i Nordhavn samtidig med, at Kinopalæet i Lyngby udvidede med fire nye sale. Bio-Banko er simpelthen ressourcegavnligt. Vi har de her store kasser, der står tomme om formiddagen, jeg prøver bare at fylde dem."