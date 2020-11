Jian, Mai og medarbejder Søren spreder Hong Kong-stemning i Hidden Dimsum 2900 på Strandvejen.

Kinesisk street food på Strandvejen

Folkene bag Hidden Dimsum i København har åbnet Hidden Dimsum 2900 på Strandvejen i Hellerup

Villabyerne - 26. november 2020 kl. 16:53 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Med et '2900' føjet til navnet på Hellerups nye kinesiske take away-sted, Hidden Dimsum, får folkene bag ikke kun markeret, at Hidden Dimsum med Hong Kong-stemning og frisk street food nu både findes på Nytorv i Indre By og på Strandvejen 163.

Menuerne er i høj grad også forskellige.

"Kortene afspejler, hvad kokken er bedst til at lave hvert sted. Noget er det samme, men for det meste vil vi gerne have differentieret dim sum. Hver Hidden Dimsum skal have sin egen charme," siger Jian, gift med Mai, der ejer Hidden Dimsum sammen med sin bror Wang.

Det kinesiske trekløver har videreført eller rettere helt forvandlet konceptet for den kinesiske restaurant, Mai og Wangs far oprindelig etablerede på Nytorv, og som nu er knopskudt til Hellerup i form af Hidden Dimsum 2900.

Fokus på dim sum "Mai arvede restauranten på Nytorv for to år siden, da hendes far gik på pension. Enten overtog hun med fire måneders varsel, eller også lukkede stedet. Menukortet var på mere end 200 retter og spændte over både sushi, thai og dim sum. Vi gjorde kortet meget mindre og fokuserede bevidst på kun én ting - dim sum - som vi til gengæld ville lave så godt som overhovedet muligt," fortæller Jian.

Også navnet på farens restaurant blev ændret.

"Den hed 'Taste of Fortune', som er et ordsprog, der giver mening på kinesisk, men ikke i en dansk sammenhæng. Vi så på lokationen. Den ligger ret skjult, og det ville vi udnytte."

Altid helhjertet Navnet Hidden Dimsum spiller dog ikke kun på moderrestaurantens diskrete placering, for lige som dim sum ofte består af særligt fyld i en dej af hvede- eller rismel, er trioen bag Hidden Dimsum 2900 drevet af en særlig mis­sion indeni.

"Dim betyder røre, og sum betyder hjerte. Det tolker vi som, at hvad end du gør, skal du gøre det helhjertet. Intet af det, vores fædre har skabt i Danmark, er kommet af, at de har gjort det halvhjertet. Vi har meget kontrol over det, vi laver. Al dej og al fars laves fra bunden hver dag. Det er en filosofi, vi har i hele vores liv," siger Jian.

En anden ambition er at forny dim sum og gøre den kinesiske tradition for små retter, der normalt indtages morgen og formiddag ledsaget af te, relevant og spændende for nutidens publikum.

"I Kina vil folk kigge mærkeligt på dig, hvis du bestiller dim sum til aftensmad. Men vi vil gerne tilpasse dim sum til den moderne livsstil og vise, at forskellige former for øl smager lige så godt til dim sum."

Big bao Mange af retterne hos Hidden Dimsum 2900 er udviklet under forårets coronakrise.

"Vi lukkede restauranten ned på Nytorv og var berettigede til hjælp, men takkede nej til hjælpepakken. I stedet overgik vi til take away og udnyttede den tid, vi manglede i den travle hverdag, men som vi pludselig havde under corona, til at lege og udvikle de fleste af de retter, vi har i Hellerup i dag," siger Jian.

Det gælder for eksempel big bao, der, som navnet fortæller, er større end en normal bao.

"På den måde kan vi få mere saft i farsen, og dejen vil trække smag."

Nytorv-restaurantens populære Char Siu Bao - langtidsmarineret pulled pork i en bao - er blandt retterne, der er kommet med til Hellerup.