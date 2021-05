Se billedserie Den tidligere radiovært Monica Krog-Meyer er forarget over, hvad hun læser om Charlottenlund Lægehus. Arkivfoto: Jesper Bjørn Larsen

Kendt radiovært om lægehus: "Det er topmålet af uhæderlighed"

Monica Krog-Meyer er en af de patienter, der har forladt Charlottenlund Lægehus, og hun smækker med døren.

Villabyerne - 05. maj 2021 kl. 04:07 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Uge efter uge er der opsigtsvækkende historier om Charlottenlund Lægehus. Hvad der startede med kritik af datasikkerheden omkring kviktest foretaget af virksomheden Medicals Nordic, som lægehuset drev, er blevet en fortsat rullende lavine, der har fået både læger og patienter til at flygte.

Den tidligere radiovært Monica Krog-Meyer fra Charlottenlund er en af dem, der nu kan kalde sig for eks­-patient i Charlottenlund Lægehus. Hun har været rystet over at følge afsløringerne i Politiken, der blandt andet har skrevet, at lægehuset har faktureret Region Hovedstaden for ydelsen 'Anlæggelse af immobiliserende bandager' 670 procent flere gange end gennemsnittet i regionen, og samme mønster gælder flere andre ydelser. Samlet har lægehuset ifølge Politiken afregnet for 19 millioner kroner i 2020 - 40 procent mere end en gennemsnitlig klinik i regionen og 37 procent mere end i det lokale lægedækningsområde.

"Jeg er vred. Jeg bliver forarget over, at vi har så fint et system, som de malker. Jeg kan ikke se andet med de tal, end at de malker. Jeg kan ikke forstå, at de får lov at fortsætte dybest set," siger hun.

Læge var ikke læge Hun har selv haft gode oplevelser med lægehuset, så derfor kom de mange sager som et chok.

"Jeg har været meget glad for min læge, som er en af dem, der har forladt stedet. Stor var min overraskelse over, at der var alt det rod, og efterhånden som tingene blev afsløret, så stod det helt klart, at der havde jeg ikke lyst til at være," forklarer hun.

En enkelt situation, hun selv oplevede, fremkaldte stor forargelse hos den tidligere patient i Charlottenlund Lægehus.

"Jeg er selv blevet henvist til en, der ikke er færdiguddannet læge, men det fik jeg ikke noget at vide om. Det burde være sådan, at jeg kommer ind hos en læge. Jeg fandt ud af det, da jeg talte i anden anledning med min læge, en af dem, der er holdt op, og sagde i forbifarten, at jeg havde været hos den og den læge. Det fik ham til at eksplodere og sige: 'Jamen de er jo slet ikke færdiguddannet'," siger Monica Krog-Meyer.

Region Hovedstaden gransker for tiden tallene fra Charlottenlund Lægehus for at undersøge, om der er tale om svindel. Over for Politiken har de to klinikejere Teit Reuther og Jonas Hertz fortalt, at de også har indledt en intern undersøgelse "med henblik på at afdække vores speciallægers og øvrige personales afregninger", og netop den formulering fik Monica Krog-Meyer galt i halsen.

"Det, der forarger mig allermest, er, at de kører den over på dem, der er holdt op. Det er så forkasteligt. De har været nødt til at flytte sig, og så skal det hedde sig, at det er dem, der har svindlet. Det er topmålet af arrogance og uhæderlighed," raser hun.

Lægehus afviser kritik Teit Reuther og Jonas Hertz har fået mulighed for at svare på Monica Krog-Meyers kritik. De afviser, at medicinstuderende har udgivet sig for at være læger i deres lægeklinik.

"Vi benytter, som så mange andre i sundhedssektoren, kvalificerede medicinstuderende til at udføre ikke-selvstændige konsultationer. De udfører udelukkende delegerede opgaver ud fra instruks og oplæring fra klinikpersonalet og under supervision fra klinikkens speciallæger. Vi er naturligvis kede af at høre, at en patient mener at være blevet konsulteret af en ikke-færdiguddannet læge, men det må basere sig på en misforståelse," skriver de to læger.

Hvad angår de meget store afvigelser fra regionsgennemsnittet med faktureringer for specifikke ydelser, så mener Teit Reuther og Jonas Hertz ikke, at det er unormalt.

"Det er ikke usædvanligt, at der i en almen lægepraksis er afvigelser i forhold til regionsgennemsnittet på konkrete ydelser. Vi har lagt et højt serviceniveau, men vi har nu modtaget høringsbrev fra Region Hovedstaden vedrørende de ydelser, hvor vi afviger fra regionsgennemsnittet, og i den forbindelse har vi indledt en intern undersøgelse af vores afregninger over for Region Hovedstaden med henblik på at afdække vores speciallægers og øvrige personales afregninger, herunder om der er afregninger, der ikke er sket i overensstemmelse med overenskomsten. Med denne oplysning beskylder vi ikke vores tidligere ansatte speciallæger for noget, men før vi har hørt dem om deres del af de ydelser, som vi høres om af Region Hovedstaden, kan vi ikke danne os et konkret og præcist overblik," skriver klinikejerne.