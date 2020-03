Kendt krimiforfatter sætter hus til salg

Er du en af de danskere, der har siddet helt ude på kanten af stolen og haft svært ved at lægge en af Anders Bodelsens spændingsromaner væk, før du har fundet ud af, hvad det ender med.

Om det så er et bankrøveri, en trafikulykke eller en kritisk gidselsituation - den prisvindende forfatter har styr på at sætte nogle rammer for karaktererne i sine bøger.

Mere fredeligt står det til i forfatterens hjemmelige rammer i huset på en lukket vej i et villakvarter i Ordrup nord for København. Et hus, som netop er sat til salg, skriver boligsitet Boliga.dk.