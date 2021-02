Totalrenoveringen af Alléhuset har i den grad pyntet. Væk er al graffitien, og græsset er sågar blevet slået. Foto: Naturstyrelsen

Kendt hus i skoven kan nu blive dit

Det er nu, du skal kaste dit lod ned i tombolaen, hvis du skal gøre dig forhåbninger om at bo i den gamle skovløberbolig tæt på Charlottenlund Skov. Men også klos op ad Charlottenlund Station

Villabyerne - 10. februar 2021 kl. 07:32 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Det nyistandsatte hus ligger naturskønt med kun ganske få meter til den idylliske Charlottenlund Skov, og du har oven i købet fantastiske transportmuligheder inden for en kort radius.

Man kan næsten høre ejendomsmægleren for sig, hvis nu huset på Gyldenlundsvej 1A skulle sælges. Men det skal det ikke, det skal til gengæld lejes ud, og det er nu, du skal være vaks ved havelågen - og læse artiklen til ende - hvis huset skal blive dit.

På sin hjemmeside meddeler Naturstyrelsen, at den tidligere skovløberbolig, som ligger under viadukten ved Jægersborg Allé, er klar til at blive lejet ud fra 1. april.

Lad os tage et par af de nødtørftige data: Ejendommen er på ca. 120 m2, haven udgør ca. 2.000 m2, og den månedlige husleje er på 12.500 kr.

I stueplanet er der et badeværelse med elbåren radiator og el-håndklædetørrer, bryggers, teknikrum, åben køkken og stue, et værelse og en bagdør til terrasse. Og på førstesalen er der kontor og et værelse.

Huset udlejes uden hårde hvidevarer bortset fra emhætte. Huset opvarmes med luft-til-vand varmepumpe. El og vand betales af lejer direkte til forsyningsselskaberne.

På grund af coronarestriktioner gennemføres der ikke offentlig fremvisning, skriver Naturstyrelsen, men "der er offentlig adgang i skoven, så du kan bare gå forbi og kigge. Bemærk, at der er byggepladshegn, som ikke må forceres (udløser alarm)."

Sådan gør du Hvis man er interesseret i lejemålet, skal man sende en mail med sine kontaktoplysninger til allehus@nst.dk. I emnefeltet skal man blot skrive 'Alléhus'. Seneste frist for at tilkendegive sin interesse er 1. marts 2021.

Man skal også skrive, hvis man er interesseret i at blive inviteret til Skype-transmission af lodtrækningen, der gennemføres den 5. marts kl. 13.

"Af ressourcemæssige årsager kan der ikke forventes svar på spørgsmål i interessetilkendegivelser, men 'vinderen' af lodtrækningen vil selvfølgelig få lejlighed til både at se huset og få svar på alle de spørgsmål, der måtte være," skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside.

Helt lavpraktisk udtrækkes der 25 af de interesserede (alle mails skrives ud og lægges i lukkede kuverter), og de nummereres fra 1-25. Nummer 1 kontaktes herefter og besigtiger lejemålet og har så tre hverdage til at beslutte, om vedkommende vil leje huset. Hvis nummer 1 siger nej tak, gås der videre til nummer 2, etc.

Hver husstand må kun sende én interessetilkendegivelse, oplyser Naturstyrelsen, som har lagt et kontraktudkast på Alléhuset ud på sin hjemmeside. Af den fremgår det, at der ved indflytning skal betales tre måneders forudbetalt leje og et tilsvarende depositum, i alt 75.000 kr.

Stik mod Naturstyrelsens ønske

Som Villabyerne tidligere har kunnet berette, var det på ingen måde med Naturstyrelsens gode vilje, at den endte med at bruge cirka to millioner kroner på at totalrenovere huset, der har stået tomt - i hvert fald for lovlige beboere - siden den sidste skovløber flyttede ud i november 2014.

Hvis det havde stået til Naturstyrelsen, var huset blevet revet ned og lysningen ryddet, men Gentofte Kommune ville ikke acceptere en nedrivning og insisterede i stedet på, at huset skulle lejes ud. Da Gentofte Kommune efter et fem år langt juridisk slagsmål, truede med et retsligt opgør - og faktisk politianmeldte Naturstyrelsen - accepterede Naturstyrelsen modstræbende at sætte huset i stand.

Værd at huske på for de nye beboere, som måske skal sende Gentofte Kommune en venlig tanke, når de hygger sig foran pejsen.

