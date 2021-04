Se billedserie Søren Graversen var selv modeljernbaneentusiast, da han for tyve år siden åbnede Kystbanen sammen med sin søn. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Kendt hobbybutik flytter: Supermarked spøger i kulissen

Efter 20 år i Gentofte på tre forskellige adresser er det slut. Kystbanen på Ordrupvej flytter til Vanløse, og Fakta overtager angiveligt lokalerne

30. april 2021

Store stabler af Märklin-kasser og flyttekasser har i hele april præget Ordrupvej 101 og sendt et klart, umisforståeligt signal til modeljernbanefolket: Kystbanen rykker til Jernbane Allé 99 - jo, du læste rigtigt - i Vanløse.

Og ifølge butikkens medstifter og medejer Søren Graversen sker det for at få mere plads. Helt præcist går forretningen, som i dag primært drives af Søren Graversens søn Christian, fra at have 350 m2 til at få 500 m2.

"Vi får plads til flere varer på hylderne, og så kommer vi til at ligge mere centralt i forhold til vores kundegruppe, der primært består af mænd. Men faktisk er konerne meget ofte med til at bygge havebaner og landskaber. De er det kreative indslag, om du vil," smiler Dyssegård-borgeren Søren Graversen, der sad i kommunalbestyrelsen i Gentofte for Venstre fra 1990 til 2005.

Den 1. februar 2021 fyldte butikken 20 år, og den har alle dage været et far og søn-projekt.

"Sønnike og jeg var selv samlere, og på en rejse til Tyskland fik vi ideen at starte vores eget. Jeg tager mig nok mest af det administrative, mens han tager sig af kundekontakten. Det er gået overraskende godt gennem årene, vi ser ret ens på sagerne. Men selvfølgelig må den gamle og den kloge indimellem fire lidt på tingene. I de senere år har vi haft for vane at sige, at jeg er på tålt ophold," griner 72-årige Søren Graversen, der er uddannet cand.mag. i dansk og tysk og i mange år var lektor på Niels Brock.

Tyskland er markedsplads 2/3 af butikkens varesortiment kommer fra Tyskland, så hvis man skal gøre sig inden for modeljernbaner og skabe gode kontakter til producenterne, kræver det et vist tyskkendskab. Märklin er det bedst kendte mærke, men der er faktisk op til 50 forskellige mærker i Kystbanen. På spørgsmålet, hvad der er bedst, gnider Søren Graversen sig lidt på kinden.

"Det er jo lidt religiøst. Men Märklin er det eneste mærke, der kører med vekselstrøm, alle andre mærker kører med jævnstrøm," fortæller manden, der selv samler på jernbane-memorabilia, f.eks. gamle lokomotivskilte. I sin stue har han allernådigst fået lov at hænge to DSB-plakater op, de gode gamle Aage Rasmussen-plakater fra 1930'erne.

En regional forretning Dengang far og søn åbnede Kystbanen første gang, skete det i en hjørneejendom på Sigridsvej. Siden rykkede de til Strandvejen - dér, hvor Taffelbay ligger i dag - og i 2013 rykkede de så ind i Nordeas gamle lokaler på Ordrupvej. Det er i øvrigt også tidligere banklokaler, de nu rykker ind i i Vanløse.

"Forretningsmæssigt er det et skridt frem. Og vi er ikke nogen lokal forretning, vi er en regional forretning. Mange af vores kunder er kommet langvejs fra, og for hovedparten af kunderne vil den nye placering gøre livet nemmere. Men vi har været glade for at ligge i Gentofte, så selvfølgelig er det da lidt vemodigt. De lokale kunder må leve med at tage til Vanløse, hvor de stadig kan smide bilen," siger Søren Graversen, der sammen med sin søn fik ideen om flytningen sidst på efteråret.

"Coop har i de seneste par år vist interesse for at flytte ind, så de kan udvide deres Fakta-butik. Det hele faldt på plads 26. februar, og det har været rart med en afklaring."

Coop er dog ikke klar til selv at bekræfte den oplysning.

"Der er ingen afklaring vedrørende Fakta på Ordrupvej, men det er rigtigt, at vi undersøger mulighederne for at forbedre den nuværende butik," oplyser informationschef Jens Juul Nielsen til Villabyerne.