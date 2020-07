Katarina Ammitzbøll forlader kommunalbestyrelsen

"Da jeg blev valgt til Folketinget for et år siden, aftalte jeg med borgmester Hans Toft, at vi skulle bruge et år på at se, om jeg kunne passe begge poster. Men da jeg også gerne vil have mere tid til min 12-årige søn, så har jeg besluttet mig for at stoppe i kommunalbestyrelsen. Det er ikke et endegyldigt farvel til kommunalpolitik. Jeg kan sagtens se mig selv tilbage på et senere tidspunkt," siger hun.