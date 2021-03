Kasper skal skaffe Liberal Alliance en plads i kommunalbestyrelsen

"Jeg tror stærkt på, at mine liberale visioner til politiske planer kan tale til et stort antal liberale borgere, som er i Gentofte. Jeg kæmper for lavere skatter og afgifter til borgere og virksomheder samt for at prioritere kernevelfærd over feel-good projekter. Det er god liberal politik at have et fair skattebidrag og en fokuseret kernevelfærd, der giver de bedste rammer for Gentoftes unge og borgere," udtaler den nyvalgte spidskandidat.