Kasper Holten drømte om en lykkelig slutning - men nu må den vente til 2021

"Vi har mere end nogensinde brug for en fortælling, hvor det gode vinder over det onde," siger teaterchef og instruktør Kasper Holten, der som så mange andre kulturchefer har holdt vejret de seneste uger

Villabyerne - 07. april 2020 Af Signe Steffensen

Efter planen skulle Ulvedalene om godt halvanden måned have været forvandlet til et eventyrligt landskab, fyldt med hobbitter, drager og heltemodige gerninger.

"Jeg har glædet mig til den her forestilling i flere år, og vi har mere end nogensinde brug for at lægge vores iPads fra os og komme ud i skoven og se det gode vinde over det onde," siger Kasper Holten, der udover at være teaterchef på Det Kgl. Teater også er instruktør på den ambitiøse friluftsopsætning af Hobbitten i Ulvedalene i Dyrehaven.

Men mandag aften kom dommen.

I en pressemeddelelse fra Det Kongelige Teater lyder det:

I lyset af regeringens udmeldinger 6. april har Det Kongelige Teater aflyst alle forestillinger og publikumsvendte aktiviteter frem til 31. juli (resten af sæson 2019/20).

Udskydes med et år Aflysningen omfatter også opførelsen af J.R.R. Tolkiens Hobbitten i Dyrehaven i maj/juni 2020.Hobbitten udskydes med et år, således at Hobbitten får premiere 21. maj 2021 i Dyrehaven og ved Moesgaard i Aarhus 20. maj 2022.

Publikum med billet til Hobbitten i 2020 eller 2021 har automatisk billetter til året efter og kan gebyrfrit skifte til evt. anden dato i spilleperioden.

"Hvis der er publikum, som ikke længere ønsker at bruge deres billetter, vil teatret naturligvis refundere dem. Alle vil blive kontaktet af teatret efter påske - også her beder vi om forståelse for, at der kan være nogen ekspeditionstid i lyset af de mange bestillinger, som skal håndteres," skriver Det Kongelige Teater i pressemeddelelsen.

Det har været nødvendigt både at udskyde forestillingerne i 2020 og i 2021 for at minimere de meget store økonomiske konsekvenser i denne situation, da eksempelvis den fysiske produktion til Dyrehaven allerede er meget langt fremskreden.

Sammen hver for sig Holdet bag forsøgte ellers at bevare optimismen lige til det sidste. Læseprøverne startede den 23. marts og havde et lidt andet format end de plejer.

"Vi mødtes på en videokonference til første læseprøve sidste mandag, hvor vi samlede hele holdet og læste stykket igennem. 60 mennesker var vi på virtuelt, og det gik forbløffende godt. Det gav en stærk fornemmelse af de forskellige stemmer og den personlighed, skuespillerne tilfører karaktererne. I det hele taget gav det et godt overblik over fortællingen," siger Kasper Holten.

Dermed ikke sagt, at der ikke har været masser af udfordringer eller at arbejdsbetingelserne på nogen måde har været optimale.

Ofte kan der f.eks. være noget forsinkelse på lyden under videomøderne.

"Det er klart, når vi har øvet de tætte replikker med et hurtigt replikskifte, og der så er forsinkelse på, så gør det det meget vanskeligt. Endnu værre er det, når komponisten skal forsøge at få flere til at synge samtidig," siger Kasper Holten, der fortæller, at skuespillerne også har fået tilsendt små videoer fra forestillingens dukkemager, så de har kunnet øve sig derhjemme.

Korpsånd "Vi har oplevet en fantastisk korpsånd. Vi har blandt andet fået billeder fra en medarbejder, der sidder og syr på Gandalfs paryk i haven, og en anden der har indrettet et rekvisit- og dukkeværksted i redskabsskuret. På den måde har alle gjort deres bedste for, at vi bliver klar. Men det har selvfølgelig været svært at skulle indøve store stuntkoreografier, som vi plejer," siger Kasper Holten. Men nu er der pludselig god tid.

Efter planen skule prøverne i Dyrehaven være påbegyndt den 22. april. En måned før den planlagte premiere.

Store og små udfordringer En udfordring ved fortællingen om Hobbitten er, at nogle af figurerne er kæmper, mens andre er dværge eller personer i almindelig højde. Til at løse det, har man skabt 400 dukker, der kommer til at indtage meget vigtige funktioner i forestillingen.

Det er Rolf Tengbjerg Hansen, der sammen med Kasper Holten står for instruktion og besjæling af dukkerne, der bliver ført af både skuespillere, statister og heste.

Forestillingen produceres af Det Kongelige Teater i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. Den skulle efter planen have spillet fra den 22. maj til den 27. juni 2020. Men den er nu udskudt et år. 80 frivillige statister indgår i forestillingen, og der er plads til 3.600 publikummer hver aften.