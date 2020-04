Blomstrende mirabelletræ og humlebi i sving. Foto: Karen Stevnbak Andersen

Karen Stevnbak: Naturen kalder

"Sørg for at komme ud i haven, hvor naturen vågner. Mirabelletræerne blomstrer, humlebier har travlt med at hente nektar og pollen til deres stader, og de tidligste sommerfugle som den smukke gule citronsommerfugl flakser rundt"

Villabyerne - 01. april 2020 kl. 13:30 Af Gry Brøndum

Karen er 47 år og uddannet biolog og naturvejleder og arbejder som Grøn Guide i Foreningen Grøn Guide Gentofte. Hun bor sammen med sin kæreste og søn på 14 år i hus på landet. Villabyerne har taget kontakt til hende for at spørge, hvordan hun oplever effekten af corona-krisen og den ændrede hverdag for os alle. "I forgårs gik jeg i skoven og snakkede i telefon med min gode ven Flemming, der er lektor i biologi på KU og som jeg ikke har snakket med i et halvt års tid," fortæller Karen Stevnbak, hvis daglige arbejdsplads på Gentofte Rådhus lige nu er rykket hjem i privaten i huset på landet. En samtale, der blandt andet handlede om det frirum, krisen giver til faktisk at få talt med sine venner og komme ned i tempo, hvor der er plads til eftertanke:

Skoven myldrer "Normalt møder jeg sjældent mere end måske en enkelt på MTB eller en hundelufter, men nu er der grupper af folk, børnefamilier, ældre ægtepar eller to-tre af venner sammen i skoven. Folk går, løber og cykler."

Måske en effekt af krisen bliver, at vi får øjnene mere op for at komme i skoven og til stranden, siger Karen Stevnbak: "Vi bliver mere afslappede og glade, når vi er i naturen. Og vores børn kan bevæge sig mere og bruge deres høje stemmer, uden det gør noget."

For Gentoftes Grøn Guide er foråret normalt en af de travleste årstider med mange aktiviteter for Gentoftes borgere:

"Min oplevelse som naturvejleder er, at hvis vi voksne begynder at se tingene med børnenes øjne og opleve sammen med dem, bliver verden igen et helt fantastisk magisk sted, og det åbner for masser af glæde og læring, både for børnene og os voksne."

Se haven springe ud Og det gælder ikke kun i den vilde natur, tilføjer Karen Stevnbak: "Sørg for at komme ud i haven, hvor naturen vågner. Mirabelletræerne blomstrer, humlebier har travlt med at hente nektar og pollen til deres stader, og de tidligste sommerfugle som den smukke gule citronsommerfugl flakser rundt," beskriver hun:

"Den anden aften så jeg den første flagermus på vingerne, og fuglene er i forårshumør og synger højt fra morgen til aften. Både voksne og børn har godt af at blive familiære med de dyr og planter, der findes i vores haver og nære natur, og det gør vi bedst ved at komme ud og observere med nysgerrighed, hvad der sker," siger Karen Stevnbak og opfordrer til at tage grene med ind i vaser og se dem springe ud.

"Lad os alle sammen passe på hinanden, blive hjemme, holde afstand og vaske hænderne. Og som filosoffen Voltaire sagde i sin lille bog om Candide, der havde gennemlevet jordskælvet i Portugal i 1755: Vi må dyrke vores have."



Villabyerne har spurgt en række personligheder i lokalområdet om, hvilke konsekvenser, de tror, krisen kan få - ikke mindst de mere positive. De øvrige adspurgte er provst Peter Birch, fremtidsforsker Liselotte Lyngsø og forfatter Signe Wenneberg.

