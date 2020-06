Karateklub er rykket udendørs i en corona-tid

Alle foreninger er blevet ramt af coronakrisen og har været tvunget til at overholde de nødvendige retningslinjer, som regeringen har sat op for at undgå smittespredningen. Således også i Jokokan Gentofte Karateskole.

Jokokan Gentofte Karateskole er medlem af Shindenkan Danmark, som etablerede faste nyhedsbreve til alle medlemmer og udarbejdede hjemmetræningsprogrammer for alle lokale medlemmer - og for alle bæltegrader. Samt oprettede en fællesskabende Facebook-gruppe.

"Udendørstræningen er unik opstart for vores medlemmer, fordi fokus ligger på teknisk træning hvor vi har alle naturens værktøjer at arbejde med - strålende solskin, ujævne underlag og vind - det kan ikke være bedre," fortsætter Jens Iversen.

"Vi er utrolig glade for at træne sammen igen, og det er faktisk super skønt at træne ude i det fantastiske danske sommervejr. Vi må indrømme, at det faktisk giver rigtig meget teknisk at træne udendørs," fortæller de mangeårige medlemmer Didde og Allan i pressemeddelelsen. jesl