Kandidater til miljøpris: Hvem har gjort en ekstraordinær indsats?

For 10. i træk uddeler Gentofte Kommune Miljøprisen til en borger, virksomhed eller forening, som har gjort en ekstraordinær frivillig indsats for miljø, klima eller bæredygtighed.

Miljøprisen er en anerkendelse af de lokale, frivillige kræfter og uddeles for særlige initiativer, som giver renere teknologi, begrænser forurening, forskønner kommunen, eller som informerer og oplyser til fordel for miljøet.

Tidligere vindere 2019: Repair Café Hellerup



2018: Madklubben HE-22

2017: Lommehaven Grøntofte og Andelsboligforeningen Jomsborgvej 27-29/Sundvej 1



2016: iGenbrug

Har styrket sammenhold

"At modtage Miljøprisen har for os betydet en anerkendelse af vores indsats for kommunens borgere. Prisen har samtidig været med til at styrke sammenholdet i vores frivillige gruppe," siger formand i Repair Café Hellerup, Christen Monberg, i en pressemeddelelse fra Gentofte Kommune.