Se billedserie Efter det seneste grove overfald på Ordrup Station, hvor en 21-årig mand blev slået ned, ønsker Rita Rahbek Russell at sætte fokus på at gøre Gentofte et mere trygt sted at bo og leve.

Kan Rita vende 20 års nederlag for Dansk Folkeparti?

Trods det, at det siden 1997 ikke er lykkedes for Dansk Folkeparti at sikre sig en plads i kommunalbestyrelsen, og trods et parti i stor krise, så stiller spidskandidat Rita Rahbek Russell (DF) alligevel op

Villabyerne - 03. oktober 2021 kl. 10:22 Af Tekst og foto: Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Det lange rød-hvide bånd hænger, hvor gelænderet engang sad fast. For tre uger siden, fredag 10. september, blev en 21-årig lokal mand overfaldet kl. 00.45 af to unge mænd med anden etnisk herkomst end dansk. Han fik sparket benene væk under sig og tildelt adskillige slag i hovedet. Overfaldet var så voldsomt, at rækværket på stationen blev flået op, og der var blod over det hele.

69-årige Rita Rahbek Russell, spidskandidat for Dansk Folkeparti, står på trappen.

"Du skal kunne hvile i dig selv, når du går ud ad døren, og ikke være på vagt og kigge dig over skulderen af frygt for, at nogle springer frem og overfalder dig," siger hun.

Som en af sine tre mærkesager ved det kommende kommunalvalg, har hun valgt at sætte fokus på tryghed.

"Jeg synes, at vold og indbrud er eskaleret herude. Det kan jeg læse i medierne og se i nyhederne. At vores børn bliver overfaldet. Indbrud blandt andet hos vore ældre på højlys dag. Det er ikke et samfund, som er værd at leve i, og før det bliver for voldsomt, bør vi sætte ind," siger hun.

Hvad Dansk Folkeparti kan gøre, for at Gentofte Kommune bliver mere trygt, er Rita Rahbek Russell lidt i tvivl om.

"Politiet gør en stor indsats, men flere patruljer på gaden vil være vejen frem og så slå hårdere ned på gerningsmændene med højere straffe, når man fanger dem. Lige nu er vi alt for blødsødne. De mennesker, som det går ud over, får aldrig deres gamle liv tilbage," siger hun.

Men hverken at få mere politi på gaden eller hårdere straffe er end del af kommunalbestyrelsens beføjelser. Hvad vil du helt specifikt gøre for at gøre Gentofte mere trygt, hvis du kommer ind i kommunalbestyrelsen?

"Hvad kan man gøre? I Dansk Folkeparti er vi ikke glad for mere overvågning, men det kunne være en god idé på stationerne. Men kommunalbestyrelsen kunne få et samarbejde med politiet, hvor man ansøgte om at få mere patrulje på gaden, især i de mørke tider. Og så støtter jeg op om et kommunalt vagtværn. Det er en god idé og vejen frem ved indbrud. Men med overfald er det ofte så spontant og hurtigt overstået, at ingen kan nå frem," siger Rita Rahbek Russell.

Fokus skal derfor ikke kun være på at finde gerningsmændene, men også på at hjælpe de ofre, der står tilbage. Da hun i 1997 sad som kommunalbestyrelsesmedlem i Ballerup Kommune, var hun med til at oprette 'Offerhjælp'.

"Der er nogle efterdønninger, som kan komme efter et indbrud i ens hjem eller et overfald på en station, hvor offeret har brug for hjælp til at turde at bo i sit hus igen eller bevæge sig ud på gaden," siger hun.

Dispensation til de ældre For fire år siden, ved forrige kommunalvalg, stillede Rita Rahbek Russell første gang op som spidskandidat for Dansk Folkeparti, men lykkedes ikke med at få nok stemmer til en plads i kommunalbestyrelsen.

Dengang havde hun affaldssortering som mærkesag, og det har hun også i dag.

"Vi vil gerne have mere affaldssortering. Vi er godt på vej, og det bliver delt mere op mellem grønt affald og almindelige affald. Det er både indført på villaveje og i lejlighederne. Jeg vil gerne arbejde os hen imod at blive en endnu bedre klimakommune," sagde hun.

Men modsat for fire år siden, vil hun gerne modificere sin mærkesag i forhold til, hvilke borgere der skal være med til at løfte klimaet, og hvem der skal fritages.

"Alle os borgere, som kan magte at dele vores affald ned i ni forskellige containere, skal selvfølgelig gøre det. Men jeg kan se, at der er rigtig mange ældre borgere, som bliver forvirrede og frustrerede, når de skal dele det op. Og hvis affaldet er forkert fordelt, så ender de enkelte boligområder med at få en efterregning. Det, synes, jeg er synd for de ældre. Det er jo ikke fordi, at de ikke vil, men fordi de ikke kan. Derfor bør alle ældreboliger i kommunen få dispensation og fritages for at dele deres affald op. Det er en nem administrativ løsning at fritage de boligområder. Ældre kan i dag blive fritaget for at modtage post i e-boks, så hvorfor ikke også affaldssortering?," spørger Rita Rahbek Russell.

Task force-gruppe Rita Rahbek Russell har handicapområdet, som sin tredje og sidste mærkesag, men indleder med at sige, at "Gentofte er en god kommune at bo i, hvis man er handicappet".

Hun vil dog gerne være med til at oprette en task force-gruppe, som rykker ud til familier og borgere, når ulykken rammer.

"Når man har et handicappet barn, har man ikke ekstra ressourcer. Og det eneste, man skal bruge energi på, er også kun at være der for sit barn. De familier skal ikke bruge tid på at finde ud af, hvad de har krav på af hjælp. I stedet for skal kommunen sende en task force ud til familien, som sætter sig i familiens sted og finder ud af deres behov og de bedste løsninger," siger Rita Rahbek Russell og tilføjer.

"Familier bliver udmattede af deres kamp med kommunen. Selvom der er mange ressourcestærke familier herude, bliver de ikke altid ved med at være det. De her familier er i forvejen kede af det, chokerede og overbebyrdede i den situation, de pludselig står i. Det er rædselsfuldt for dem. Hvis jeg kommer ind, vil jeg arbejde med muligheden for at oprette en task force-gruppe, som også kan aflaste de overbebyrdede sagsbehandlere."

Det er ikke det eneste initiativ, som hun vil sætte i værk.

"Jeg vil også gerne gøre noget for unge og voksne handicappede, som stadig bor hjemme, men gerne vil prøve at bo for sig selv. Vi skal oprette flere bofællesskaber for 6-8 ligesindede, der måske kunne dele en hjælper, som de ellers er vant til at have alene derhjemme. Store steder, som minder om plejehjem, er ikke det, de har brug for i deres situation," siger Rita Rahbek Russell.

Trak sig Rita Rahbek Russell var ikke Dansk Folkepartis første valg sp, spidskandidat. Det var Charlotte Dahl, som skulle være et frisk nyt pust til den tyve år lange kamp for at komme ind i Gentoftes kommunalbestyrelse. Men da hun var nødt til at trække sig af personlige årsager, trådte Rita Rahbek Russell til.

Nu har I forsøgt siden 1997 at komme ind i Gentoftes kommunalbestyrelse. Hvorfor blive ved?

"Vi er glade for at være repræsenteret her i Gentofte Kommune, hvor vi har haft et godt samarbejde med borgmester Hans Toft. Vi har været i valgforbund med de konservative, og som tak for de stemmer, der desværre ikke var nok for os, og som så gik til de konservative, har vi til gengæld fået bestyrelsesposter rundt omkring i kommunen. Jeg selv sidder i bestyrelsen for herberget Overførstergården på Jægersborg Allé, som jeg har gjort mig stor umage med at varetage," siger Rita Rahbek Russell.

Dansk Folkeparti har på nationalt plan deres største nedtur og ramte sidste år et historisk lavpunkt med laveste måling i ti år. Og senest er deres næstformand Morten Messerschmidt (DF) blevet idømt seks måneders fængsel for svindel med EU-midler, som han har valgt at anke.

Hvorfor skulle det lykkes for jer denne gang at komme ind i kommunalbestyrelsen?

"Man ved aldrig, hvad der sker. Og vi giver aldrig op i Dansk Folkeparti. Vi er her stadig, og vi bliver ved, og det skal folk vide. Meningsmålinger er ikke gode for os lige nu, men sådan er politik. Det går op og ned. Vi bliver ved med at være her, og vi kommer tilbage igen," siger hun.