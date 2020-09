Se billedserie Carlos i "the den", der er det engelske ord for hule, omend en meget lys og venlig kaffehule.

Send til din ven. X Artiklen: Kaffe i verdensklasse på Hyldegårdsvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kaffe i verdensklasse på Hyldegårdsvej

"Carlos Cantone er en verdensmand, der har slået sig ned i Charlottenlund. Hos "the den" på Hyldegårdsvej 4 kan man bestille kaffe på spansk, engelsk, portugisisk, italiensk og dansk

Villabyerne - 17. september 2020 kl. 17:12 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tager du de tre trin ned på Hyldegårdsvej 4, træder du ind i et lille kaffetempel, hvor intet er overladt til tilfældighederne. Bag disken, står Carlos Cantone, en barista i særklasse og lidt af en verdensmand. Han er født i Venezuela i en familie med stærke italienske rødder, men efter at have taget en regnskabsuddannelse valgte han sammen med sin kone at flytte til Melbourne i Australien. Her var interessen for kaffe enorm, og han blev hurtigt en del af kaffemiljøet, var med til at åbne en række kaffebarer og nød at få lov til nørde igennem med mennesker, der delte hans passion for kaffe.

"Jeg har for længst lagt rengskab på hylden. Det her er det, jeg laver nu," siger han med et smil, mens han rutineret bevæger sig rundt bag disken i det stilrene hvide lokale, og duften af friskbrygget kaffe breder sig.

Fra Melbourne til Charlottenlund En del af hans familie bor i Europa, og parret havde et ønske om at prøve slå sig ned her, så de begyndte at researche på, hvor der var bedst at leve. Valget faldt på Danmark og København, og i 2019 sagde de farvel til Australien.

Gennem Airbnb lejede de en lejlighed i Charlottenlund, og de kunne lide stedet, så da de fik mulighed for at leje en lejlighed på Hyldegårdsvej slog de til.

Det var på en tur rundt i lokalområdet, at Carlos Cantone faldt i snak med indehaveren af den lille chokoladeforretning i nummer fire, og da han fik mulighed for at leje halvdelen af lokalet, så slog han til. Kvadratmeterne er få, men udtrykket og indretningen er stram og stilren. Intet er overladt til tilfældighederne i dette kaffelaboratorium, hvor alt er til skue, og man fra to taburetter ved disken kan sidde og følge med i alle processer, imens Carlos Cantone deler rundhåndet ud af sin viden om vandkvalitet, kaffebønner og temperaturer.

International stemning Rygtet om den ekstraordinært gode kaffe på Hyldegårdsvej breder sig. Et par, der normalt er bosiddende i Italien, lægger vejen forbi for anden gang på én dag, og bestillinger og høflighedsfraser udveksles på italiensk. En anden kvinde kommer forbi, fordi hun er blevet anbefalet kaffebaren af den italienske tjener, der leder restauranten overfor.

Så stamgæsterne er begyndt at indfinde sig. Både de, der vil have den samme kop kaffe hver gang, og de der går på jagt efter nye smagsoplevelser.

Ved siden af at brygge en ualmindeligt god kop kaffe, så er Carlos Cantone også forhandler af den fineste kaffe, der ligesom god vin er sirligt mærket efter oprindelsesland, plantage og kvalitet.

Både kaffe og tilbehør som kaffekværne og espressomaskiner kan købes gennem "the den" og han tilbyder også kurser og små events, hvor han giver gode råd til, hvordan du selv bliver bedre til at brygge en god kop kaffe.

Men man kan også bare lade Carlos Cantone om at få det bedste frem i kaffebønnerne, og skulle man også være lidt småsulten, så kan man gå rundt om hjørnet til Battings bageri og få en bolle med på vejen, så har morgenstund guld i mund.