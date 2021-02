Sinus Drud Nielsen savner klar kommunikation med landets statsminister. Privatfoto

Kære politikere - vi, de unge, går gerne i dialog

Elever i 2.x på Aurehøj Gymnasium har samarbejdet med Villabyerne og har skrevet flere artikler, der tilbyder et unikt indblik i de unges hverdag under coronakrise og nedlukning. Her er det en klumme.

Villabyerne - 12. februar 2021 kl. 09:26 Af Sinus Drud Nielsen, 2x, Aurehøj Gymnasium Kontakt redaktionen

Det er den 24. januar, den længste måned af året (billedligt talt, jovist), og nedlukning version 2.0 har varet omtrent halvanden måned.

Som elev på et dansk gymnasium har jeg modtaget fjernundervisning, og mine hovedtelefoner har efterhånden efterladt permanente aftryk på mine ører.

Sagt med andre ord kan unge mennesker som mig helt miste livsglæden efter bare et par uger foran skærmen, 8 timer hver dag, medregnet lektie- og afleveringstid, og at få adspredelse i sin fritid er efterhånden blevet en yderst vanskelig opgave, når der er lukket ned for størstedelen af fritidsfordrivelser.

Så som ung i dag har man meget tid til eftertænksomhed. Og ellers, hvis man går og keder sig, så kan man se pressemøde og få en dårlig fornemmelse i maven, når Kåre Mølbak udskammer os, eller når Mette Frederiksen skærer en luns mere af vores gymnasieår, hvor vi i stedet for kan tilbringe tiden derhjemme.

Man kan få en følelse af afmagt. Vi er overladt i coronaens og andre menneskers hænder. Så herhjemme fra, foran min computerskærm, kommer der nu et ønske til regeringen. Et ønske om dialog og et ønske om forklaring.

For selvom Mette Frederiksen ikke har været den dygtigste statsminister til at stille op til kritiske spørgsmål, så er der én ting ved hendes statsministerskab, der ikke kan findes bare en lille smule smuds på.

Frederiksen er uden tvivl den statsminister, der er størst forbruger af sociale medier til at sprede sine politiske budskaber, og der findes ingen bedre platform til at komme i kontakt med de mange fortvivlede unge mennesker foran skærmen. Så det er bare med at se at komme i gang.

Mine klassekammeraters undersøgelse af unge i nærområdet (Gentofte mv.) viser, at omtrent 3 ud af 4 unge får nyheder om restriktionerne gennem sociale medier, og for næsten halvdelen er det deres primære kilde. Så det er absolut der, vi befinder os, og der er mange måder at benytte de sociale medier interaktivt.

Der er faktisk mange ting, vi unge går og leder efter svar på. Ikke blot, hvornår vi eventuelt kan komme i skole igen. Men kan små forsamlinger af lad os sige tre venner i éns lejlighed forsvares? Hvor går grænserne mellem opfordring, retningslinje og lov?

Er det egentlig okay at gå en tur med sin ven om formiddagen for derefter at tage til eftermiddagskaffe og kage hos sine bedsteforældre? Og jeg er sikker på, at andre unge har langt flere spørgsmål.

Men lige nu virker det som om, at kommunikationen kun går én vej. Mod os. Det, håber jeg, kan laves om.

