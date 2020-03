Send til din ven. X Artiklen: KL: Grimme grunde udfordrer kommunerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

KL: Grimme grunde udfordrer kommunerne

Lykkevej 2 har i snart fire år været i forfald efter at en ny ejer har forladt sit påbegyndte nybyggeri. Gentofte Kommune har ikke kunnet få kontakt til ejeren, og det gør det vanskeligt at gribe ind, vurderer

Villabyerne - 05. marts 2020 kl. 09:00 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge zoomede Villabyerne ind på grunden på Lykkevej 2, der ligger forladt hen med et påbegyndt byggeprojekt i forfald. Kommunen meldte ud, at man foreløbig forgæves har forsøgt at få kontakt til ejer om at få bragt grunden i orden

Naboerne og den lokale grundejerforening har undret sig i årevis over spildet af ressourcer, når grunden blot ligger forladt hen med oversvømmet kælder og byggematerialer i rod, men ifølge Kommunernes Landsforening er det en udbredt problematik i landets kommuner, at grunde som denne kan ligge brak, uden at kommunen har de store handlemuligheder.

Udbredt problem Chefkonsulent i Kommunernes Landsforenings kontor for Teknik og Miljø Troels Øhlenschlæger Graversen siger i en udtalelse til Villabyerne:

"Det er en situation, som kommunerne oplever med jævne mellemrum. Og selvom problemstillingen er kendt, så er det ofte ret begrænset, hvad den enkelte kommune rent faktisk kan gøre i sådanne sager."

De typiske sager handler om grunde, hvor ubeboede ejendomme er gået i forfald, hvor ejere oplagrer skrotbiler eller byggeaffald eller hvor opførelse af nyt byggeri er gået i stå, som i tilfældet Lykkevej.

Civilt søgsmål KL har sendt Villabyerne et notat fra Erhvervsstyrelsen om "Håndtering af visuelt skæmmende ejendomme".

Her kan man læse, at kommunerne via planloven, byggeloven, miljøbeskyttelsesloven og byfornyelsesloven kan give grundejere påbud om at bringe orden på deres ejendom.

Af notatet fremgår det også, at der i visse tilfælde er mulighed for, at naboer kan anlægge et civilt søgsmål, hvis gener som støv, støj, indblik og lignende når en vis grænse; men som Erhvervsstyrelsen også skriver: Som regel er det hurtigere at klage til kommunen, hvilket naboerne til Lykkevej 2 da også allerede har gjort for snart et år siden.

Villabyerne har modtaget mange henvendelser om grunden efter vores artikel blev bragt i sidste uge, og vi undersøger flere af de oplysninger, vi har fået til bunds og vender retur med historien, så snart vi kan offentliggøre flere detaljer.

