Se billedserie Jesper Lohse mener, Bellevue burde forlænges hele vejen til Skovshoved Havn, ja faktisk gerne hele vejen til Hellerup Havn. Men han er godt klar over, at det næppe bliver grundejerne i første række langs Kystvejen, der så stemmer på ham. Foto: Jesper Bjørn Larsen

KD's spidskandidat: - Der er for mange børn i Gentofte, der får lov at passe sig selv

Jesper Lohse efterlyser ny lovgivning på det familieretslige område, hvor kommunernes tilbud efter hans mening er outdatede. Han vil hanke op i forældreansvaret, når det gælder de unges trivsel, og han ser gerne Bellevue forlænget hele vejen til Hellerup Havn

Villabyerne - 09. september 2021 kl. 12:20 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Da 52-årige Jesper Lohse så sig om efter et parti, hvor han kunne gøre en forskel og trække på sine erfaringer fra 25 år i erhvervslivet og fra arbejdet som frivillig leder i civilsamfundet - i de seneste 10 år har han været landsformand for Foreningen Far - stod en stærk familiepolitik øverst på hans ønskeliste. Og den fandt han hos Kristendemokraterne.

"Kristendemokraternes stærke fokus på familiens rolle er det, vores samfund har brug for," siger han.

For Jesper Lohse står den mangfoldighed, der efterhånden er på familieområdet, i skarp kontrast til de tilbud, det offentlige Danmark møder sine borgere med.

"Jeg er en stor tilhænger af, at folk har en frihed til at leve det liv, de gerne vil leve. I de familieformer, de har lyst til. Og både som stat og som kommune har vi et ansvar for at understøtte det så godt, vi overhovedet kan. Vi skal sørge for at få alle med."

Gør vi ikke allerede det?



"Nej, i dag er der et gammeldags, traditionelt syn på familiepolitik, som slet ikke afspejler det liv, danskerne lever. Vi har stadig et kønsrolleopdelt samfund i stedet for lige muligheder og et fælles ansvar. Vi trænger til at anerkende mandens rolle i familielivet og kvindens rolle i arbejdslivet. Er de kommunale tilbud så moderne, som danskerne er? Nej, langt fra, de er i alt for høj grad rettet mod kvinder eller mænd, f.eks. når det gælder sundhedsplejen. Der mangler tilbud til fædre på barsel. Det handler også om det moderne familieliv, når der sker et brud i samlivet. I dag er det sådan, at mange enlige forældre må flytte fra Gentofte med børnene, når de bliver skilt, fordi vi opdeler forældrene i en bopæls- og samværsforælder med vidt forskellige rettigheder. Det er kun den, der bliver bopælsforælder, der modtager velfærdsydelser, så børnene må pænt flytte med, selv om den anden forælder måske bliver boende i Gentofte og ikke har behov for velfærdsydelser. Det er også kun bopælsforælderen, som de kommunale tilbud rettes mod. Men det går ud over børnene. Vi taber for mange børn på gulvet."

Hvis du siger, at familielovgivningen ikke længere passer til det samfund, vi lever i, så fortæl mig, hvad der bør laves om?

"Offentlig informering bør altid gå til begge forældre. Det lyder indlysende, men i dag er der meget digital post, der kun går til bopælsforælderen. Der bør være lige muligheder i alle aspekter af familielivet, så bopælsbegrebet skal helt ophæves. Velfærdsydelser skal gives til begge parter baseret på et reelt behov. Og så skal vi have flere fædre på barsel. Jeg går ikke ind for tvungen barsel, hvis der er andre muligheder. Vi skal overalt understøtte familiernes frie valg bedre, end vi gør i dag."

"Vi har masser af veluddannede unge, der får gode ideer, men der mangler et lokalt center for iværksætteri, hvor de kan få støtte og feedback. Den nuværende erhvervspolitik i Gentofte er for stillestående," siger Jesper Lohse, der ellers på mange strækninger synes, de konservative med Hans Toft i spidsen har gjort det godt.

"Gentofte er en dejlig kommune at bo i, og vi skal bevare alt det gode, der er skabt, men det ville ikke gøre noget, hvis de konservative mistede deres absolutte flertal. Det er ikke sundt, når ét parti sidder på magten i så mange år. Der kommer en træghed, en 'vi-gør-tingene-som-vi-plejer'-tilstand. De konservative trænger til at blive udfordret."

Hvis du bliver valgt til kommunalbestyrelsen, vil du så gå efter at blive en del af budgetflertallet, eller vil du pippe op?

"Jeg vil gerne både kunne samarbejde og pippe op. Jeg går ind i politik, fordi jeg har nogle erfaringer, jeg gerne vil dele ud af. Kristendemokraterne er det eneste parti, der har familiepolitik som sit primære felt. Og jeg synes, der mangler balance i familielivet hos mange. Der er heldigvis mange kompetencer i Gentofte, bl.a. mange dygtige kvinder, men mange har svært ved at få det til at hænge sammen, når både mor og far skal pleje deres karrierer og arbejde fuld tid."

Så du vil ind og bestemme, at hvis mor prioriterer sin karriere, så skal far gå hjemme - og vice versa?

"Nej, jeg vil ikke bestemme over folks liv. Det gode liv må folk selv bestemme. Men børnene må ikke blive taberne. Så vi skal måske have bedsteforældrene mere på banen. Eller flere fædre på orlov. Vi er også nødt til at tale om den konstante jagt på materielle værdier. Vi må have en bæredygtig vækst, uanset om vi taler om klima eller om børns mentale sundhed. Vi er nødt til at tage de ungerapporter, der viser, at Gentoftes unge har trivselsproblemer, alvorligt."

En tro kopi Jesper Lohse mener, at forældrene har et kæmpe ansvar for at vende udviklingen, når det gælder de unges trivsel.

"Børn er en tro kopi af deres forældre, så hvis der er ting eller uro på hjemmefronten, så forplanter det sig ofte hos børnene. Hvis vi vil ind og gøre noget ved problemerne, skal vi turde tage dialogen. Det er sjældent, jeg bliver harm over noget, men at forældre lader deres 3.g-drenge blive opvartet af 1.g-piger til puttemiddage, det er for langt ude. Hvor er forældrene henne? Det kan ikke nytte noget, vi har berøringsangst. De 16-19-årige har danmarksrekorden i druk, de ryger også for meget, og mange tager stoffer. Det er simpelthen ikke i orden, at det er så nemt at købe stoffer i Gentofte. Vi har fuldstændig svigtet de unge og kommet alt for sent i gang. Der er brug for at skabe en bedre ungekultur."

Hvordan gør man det helt konkret?

"Det gør man bl.a. ved at skabe en masse positive tilbud til de unge og ved at turde tale åbent om problemerne. Vi sidder netop i min datters klasse og diskuterer, hvornår de skal have lov til at drikke. Der er for mange børn i Gentofte, der får lov at passe sig selv. Det er ikke i orden, at forældrene ikke ved, hvad deres børn render og laver. De skal tale med deres børn. Måske skal de også se på, hvor meget de selv drikker."

Bellevue burde udbredes Et af de steder, vi kører hen for at tage et portræt af Jesper Lohse, der samtidig markerer en lokal mærkesag for ham, er Bellevue. Det skyldes, at Jesper Lohse mener, at stranden er alt for kort.

"Jeg er opvokset ved Greve Strand, så jeg ved, hvor meget livskvalitet, der ligger i at kunne tage på stranden. Hvorfor er Bellevue kun 700 meter lang? Der burde laves meget mere strand, gerne hele vejen til Hellerup Havn, men start gerne med Skovshoved Havn. Det kunne blive et helt fantastisk område med et skønt liv for alle. Som kommune skal vi understøtte mulighederne for et godt familieliv."

Civilstatus/bopæl: Bor i hus i Jægersborg. Ligeværdig far med skøn datter (7/7) og den bedste kæreste, man kan ønske sig. Hvad tænkte du om den konservative politiker Andreas Weidingers forslag om, at man burde pålægge parkeringsrestriktioner til de folk, der kom udefra til Bellevue?

"Den forstod jeg ikke helt. Selvfølgelig skal der være rent og pænt, og folk skal opføre sig ordentligt. Men Bellevue, Bakken og Dyrehaven er nogle helt fantastiske områder, der tilhører danmarkshistorien og dermed os alle sammen."