K-politiker: Gæs i Gentofte kalder på lovændring

Se billedserie Per Bruun Andersen er blandt de beboere ved Gentofte Sø, som har fået nok af gæs. Nu vil han som lokal politiker have ret til at regulere bestanden.

Gæs er blevet et varmt emne i læserbrevene i år, for de store grå fugle er talstærke ved kommunens søer og vandhuller. De skider på græsset, hvæser af børn og sviner legepladser til, og nu kan det være nok, mener Per Bruun Andersen (K), der vil have Miljøstyrelsen til at godkende en regulering af bestanden

24. juni 2020

For omkring tre uger siden er Villabyerne ved Søndersø på vejen Ved Kæret i Gentofte. Der er gæs på kørebanen, og en åben sportsvogn har svært ved at køre forbi. De store fugle vralter uforfærdede gennem forhaverne i det stille villakvarter. De forcerer trappetrin og havestier og nipper af alt grønt på vejen og skider på græsset.

Og det er ikke populært. En beboer ved Søndersø, Flemming Bækkeskov, skriver i det seneste klagende læserbrev til Villabyerne om emnet i sidste uge:

"Igen i april i år skrev jeg til kommunen, at antallet af gæs ved Søndersø nærmede sig 100 stk. Og at de tilsviner enormt både de grønne arealer, fortove og vores forhaver med deres afføring."

Grågæs stortrives Biolog Thomas Vikstrøm, som er Dansk Ornitologisk Forenings frivillige repræsentant i Gentofte Kommune, kan bekræfte, at de lokale grågæs fylder mere i landskabet:

"Grågåsen indvandrede i 1994 som ynglefugl til Gentofte Sø. Denne indvandring var et led i, at de fleste arter af gæs er i fremgang på hele den nordlige halvkugle af menneskeskabte årsager," fortæller han til Villabyerne:

"Dels bliver det varmere på vores breddegrader, og dels bruger vi vintersæd på markerne, så den danske bestand af grågæs har ikke som tidligere brug for at trække til Andalusien for at overvintre, hvilket tidligere kostede mange gåseliv. Nu bliver de hjemme i Danmark hele året og yngler tidligere. I år satte netop Gentofte Sø rekord med det tidligste, danske kuld grågæslinger nogensinde," fortæller Thomas Vikstrøm:

"Gåsebestandene er formentlig tilbage på det niveau, de var, før der blev indledt omfattende jagt på dem med skydevåben for flere hundrede år siden."

Smør æg i rapsolie Kommunalpolitiker fra de Konservative Per Bruun Andersen har selv boet ved Gentofte Sø hele sit liv, og han er nu klar til at tage riflen frem - i overført betydning:

"Man kunne for eksempel smøre æggene ind i rapsolie, så der ikke kommer gæslinger. Eller man kunne sprøjte med noget, dyrene ikke kan lide eller hegne græsarealer ind, så de ikke kan komme der. Men det er alt sammen lidt omstændeligt," siger Per Bruun Andersen, der arbejder for, at Gentofte Kommune kan søge Miljøstyrelsen om lov til regulering af gæssene på den ene eller anden måde:

"Jeg kan vældig godt lide fugle, men der skal være balance i det. Man kan ikke nyde gæssene, når de er i så stort antal og er aggressive, fordi de har unger," siger han og fortæller, at han hører om børn, der kommer hjem og lugter af gåselort, når de kommer fra den sydlige legeplads ved Gentofte Sø:

"Folk undlader efterhånden at gå ned til søen. Børnene er bange for gæssene. Og hunde kan få et traume efter mødet med dem," fortæller Per Bruun Andersen, der ærgrer sig over den udvikling, han selv har været vidne til de sidste ti år.

På den lange bane ser Per Bruun Andersen gerne, at Miljøministeriet går ind i sagen og laver en landsdækkende lov om regulering af de stærke gæs, der er gået fra at være trækfugl og jagtobjekt til at være helårsfugl uden naturlige fjender:

"Det er ikke kun et lokalt problem her i Gentofte. Landmændene har gæs på markerne, og i lufthavnen er man i stigende grad nervøs for at få de store fugle i motoren, når flyene letter," siger kommunalpolitikeren til Villabyerne.

DOF: Gæs er ikke skadedyr Men Dansk Ornitologisk Forenings biolog Knud Flensted, der har fokus på naturpolitik i Danmark og EU, er ikke så positivt indstillet over for ideen om at få gæssene på listen over dyr, der skal holdes nede i antal herhjemme:

"Det tror jeg ikke, at han vil komme igennem med," udtaler han:

"Der er givetvis landmænd, der er generet af flokke af gæs. Men selvom grågåsen går frem ved Gentofte Sø, så er det ikke noget stort problem," siger Knud Flensted og sammenligner problemet med andre typer af klager over fugle:

"Der er også folk, der ikke kan lide solsorte, fordi de synger lige uden for deres vinduer, eller stære, fordi de spiser kirsebærrene. Men hvis man bosætter sig ved vandet, så må man tage de skrigende måger med. Og hvis man bor ved Gentofte Sø, så må man vide, at der også bor gæs," siger biolog og naturpolitisk rådgiver fra Dansk Ornitologisk Forening Knud Flensted:

"Hvis det virkelig er sådan, at børnene er bange for at komme ned til søen på grund af gæs, så er det en oplagt mulighed for, at man kan formidle mere naturviden til børnene. For der er ingen grund til at være bange for gæssene."

DOF har tidligere meldt ud, at det er en kompliceret politisk og juridisk procedure at få gennemført mulighed for at inddrage nye arter i reguleringen af såkaldt "skadevoldende vildt", men der er tiltag i gang i forbindelse med gæssene, om end DOF ikke kan gå med til en så kraftig regulering af gåsebestandene, som Per Bruun Andersen ønsker.

"Problematikken bør behandles i kommunens grønne råd, inden der fares frem med krav om lovændringer og bekæmpelseskampagner," konkluderer biolog Knud Flensted fra DOF.

Ved Gentofte Sø mister Per Bruun Andersen (K) dog ikke modet ved udsigten til, at det ikke er lige om hjørnet, han kan se frem til mindre gåsegang omkring søen og i nærområdet.

"Gentofte Kommune er underlagt Jagt- og vildtforvaltningsloven, og den er ikke lige sådan til at fravige, men det slår mig dog på ingen måde ud," siger han til Villabyerne: "Det bliver et langt sejt træk at ændre loven, men noget skal der gøres ved plagen."

GÆS I TAL Ornitolog Henning Jensen har fulgt gåsebestanden i Gentofte tæt. Han oplyser følgende tal på gæs ved Gentofte Sø til Villabyerne

2017: 2 kuld - 9 gæslinger (årsag til det lave antal er ukendt)

2018: 32 kuld - 150 gæslinger (57 overlevende). Dødelighed 62 %

2019: 52 kuld - 230 gæslinger (130 overlevende). Dødelighed 43 %

Gæssene kom til søen fra Utterslev Mose i 1994. Det gør de stadig, men også fra andre lokaliteter. Nogle udvandrer også.