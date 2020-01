K & S bekymrede: Gentoftes kommunekasse drænes af udligning

”Jeg har i mine 27 år som borgmester aldrig oplevet en statsminister, uanset partifarve, som i sit politisk strategiske spin forsøger at få en enkelt kommune – og her Gentofte – til at fremstå som usolidarisk og det samtidig uden at nævne de meget store milliardbeløb, vi allerede i dag betaler i udligning. Dette er både uværdigt og usmageligt.”

Og borgmesteren er forarget over, at regeringen med sit udspil ikke nævner, at Gentofte kommunes største post på budgettet er udligning. En post, der i 2020 er på 3,3 milliarder kroner:

S: Vi har ikke en stor pengetank

For viceborgmester Søren Heisel, der er socialdemokrat, er den umiddelbare reaktion på regeringens udspil en bekymring for Gentoftes velfærd:

”Når jeg ser på, hvad vi bruger på borgerne, så er det ikke højere beløb, end man bruger andre steder. Folk tror vi har en stor pengetank, som vi bare kan bruge af i Gentofte, men det har vi faktisk ikke. Vi er en veldrevet kommune, og vi betaler i forvejen mange penge videre med det udligningssystem vi allerede har.”

På spørgsmålet om, hvorvidt vi kan forvente, at politikerne på Rådhuset bliver nødt til at sætte skatten op, svarer Søren Heisel, at han først vil udtale sig, når der er kommet klarhed over præcis hvor mange penge, regeringen mener, at Gentofte skal sende ud til landkommunerne.

Men han lægger ikke skjul på, at han vil være ”frygteligt ked af” at skulle undvære mange flere penge i kommunens forvaltning:

”Jeg mener ikke, at vi skal spare og til at skære i velfærden til borgerne, for jeg synes, at det er vigtigt at beholde det serviceniveau, vi har i dag. Så vi kommer til at mangle penge" siger Søren Heisel (S) der er bekymret for Gentoftes knap så velhavende borgere som lærere, pædagoger, politibetjente:

"Det er i forvejen dyrt at være borger i Gentofte, hvor boligpriserne er høje, så folks rådighedsbeløb er mindre."