Jul i en coronatid: Lyt til de unges bekymringer

Unge og børn i skilsmissefamilier har mange bekymringer om, hvordan de skal holde dere jul i år, fortæller ungerådgiver Rasmus Stage.

Julens traditioner er i år ikke en selvfølge. Med corona skal familier i år tage stilling til, hvem og hvordan de ses med andre i den søde juletid. Og det kan være både betændt og følsomt. Villabyerne har talt med en præst, en familieterapeut og en ungerådgiver om jul i en coronatid. I denne artikel kan du læse om ungerådgiver Rasmus Stage, der opfordrer børn og unge til at åbne op for deres tanker og bekymringer

Villabyerne - 15. december 2020 kl. 09:06 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Den gamle hverdag omringet af venner og med masser af sociale aktiviteter er det største afsavn for de unge i coronaland, fortæller Rasmus Stage, som er daglig ansvarlig ungerådgiver i Headspace Gentofte, en anonym rådgivning for børn og unge.

"De unge er ved at eksplodere. De er gået fra en periode, hvor de var ved at løsrive sig til, at forældrene igen bestemmer, hvor de må være, og hvem de kan ses med. De unge lider under, at de ikke må hænge ud nogle steder, ikke må invitere venner hjem og heller ikke må mødes i store grupper," siger han.

De unge er godt klar over, at de bliver udskammet for deres behov, men føler sig misforstået, fortæller Rasmus Stage.

"Man skal huske, at vi voksne og ældre er mere afklarede og satte og kan sagtens tage på skiferie til næste år. Men de unge ved godt, at man kun går i 3.g eller starter på en ny uddannelse én gang. Vi taler meget med de unge om den gråzone, som de bevæger sig i, hvor det i sidste ende er op til dem selv at tage et valg. Vi opfordrer dem at få snakket højt med deres venner og familie om, hvem de ser i den her tid," siger han.

For nogle unge har corona dog været en tiltrængt pause fra en for længe presset hverdag med skole og sociale aktiviteter. For andre, typisk de mere sårbare og udsatte, har det været hårdt, at frirummet udenfor hjemmet er blevet begrænset, fortæller Rasmus Stage.

Usikkerhed og uvished Corona sætter også skilsmissefamilier på prøve. Især under nedlukningen var det svært for børnene at efterleve en 7/7-ordning, som medfører en dobbelt så stor husstand. Og dermed større risiko for smitte. Op til jul bliver det bestemt ikke lettere at navigere uden om konflikter.

Rasmus Stage har talt med unge i den fysiske rådgivning og på Headspaces chat om jul i en coronatid.

"De har mange bekymringer og føler en stor usikkerhed og uvished om, hvordan de skal holde deres jul i år. Hvem de kan ses med i juledagene. Men det er tydeligt at mærke, at de unge holder bekymringerne for dem selv. At de beskytter deres mor og far, som allerede har en svær hverdag, der skal gå op med corona. Det er typisk for skilsmisseramte familier, at børnene er meget opmærksomme på, hvordan mor og far har det," siger han.

En af de ting, som Rasmus Stage ofte gentager over for de unge, som tager kontakt til Headspace, er, at de skal lukke op for deres tanker og bekymringer.

"Det er ikke en 14-årigs ansvar at finde løsninger, det er forældrenes. Hvad der er de unges ansvar, og hvad der er deres forældres, hjælper vi mange unge med at finde ud af," siger han.

Lav nemme regler På chatten skriver Rasmus Stage også med bekymrede børn, der er usikre på, hvor slemt corona er.

Må jeg se min mormor? Smitter jeg hende? Er det min skyld, hvis hun bliver smittet og dør?

"Det er vigtigt, at forældrene tager ansvar for at hjælpe de yngste i familien med at navigere i det her. Fjern kompleksiteten fra deres skuldre ved at lave klare regler, som er nemme at følge for dem," lyder rådet fra Rasmus Stage.