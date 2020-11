Det plejer at være julemanden og hele hans følge, der tænder lysene på Gentoftes handelsstrøg, men sådan bliver det ikke i år. Arkivfoto fra sidste års julelystænding: Henrik Holst

Jul i en coronatid: Julelyset tændes på én gang

Handelsstandsforeningen i Gentofte kaster julelys over hele Gentofte samtidig

Traditionerne findes, men særligt i år finder de nye former - ikke mindst på grund af coronakrisen, der har lagt sin tunge dyne over næsten hele 2020.

Gentofte skal have julelys til at lune i gaderne, men i år bliver det uden optog, julelotteri og julemand, for kommune og handelsstandsforening vil ikke opfordre mange til at stimle sammen.

I stedet samles Gentofte mere symbolsk om tændingen af julens lys over gader; det kommer nemlig til at foregå samtidig - så selvom man ikke er så mange samlet, så bliver man alligevel en del af et større fællesskab.

Håber på lokal handel Julen tændes i lys, stjerner, guirlander og Gentofte-hjerter fredag den 20. november fra kl. 15. Lyset tændes over Strandvejen, Jægersborg Allé, Ordrupvej, Gentoftegade og Vangede Bygade.

"Vi glæder os til at se alle i vores mange flotte butikker. Vi er klar med førsteklasses service og masser af lækre julevarer. Vi har pyntet alle handelsgader og torve op med vores flotte juleudsmykning og håber, at alle vil støtte op om butikkerne og handle lokalt. Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul," siger Jørgen Simmelsgaard, formanden for Handelsstandsforeningen i Gentofte. jbl